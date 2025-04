Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai ei. Ce a mărturisit despre Eva și Petru: „Suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește…”

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. În prezent, Andreea Berecleanu formează un cuplu alături de Constantin Stan, fondatorul unei clinici în domeniul esteticii. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016. Prezentatoarea TV îl ajută deseori pe soțul ei în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale și îl însoțește la conferințele și evenimentele la care participă și care au legătură cu domeniul în care activează.

Recent, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, în timp ce fiul vedetei studiază în Londra de aproape trei ani.

Andreea Berecleanu a mărturisit că s-a obișnuit cu absența copiilor ei din România.

Prezentatoarea a povestit că este foarte bucuroasă că fiica ei a primit prima ofertă de job.

„Locuiesc împreună până în momentul de față. Exact înainte de a fi invitată pe scenă, Eva mi-a dat un mesaj, pentru că a primit prima ofertă de job. Și sunt foarte fericită. (…) Sunt alături de ei. Petru este încă student. Îi țin aproape. Este dorința pe care eu am avut-o din capul locului atunci când am hotărât și mi-am dorit al doilea copil. Și iată că ei se iubesc și sunt apropiați, așa cum e normal să fie doi frați”, s-a confesat vedeta.

În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Intact după 17 ani de colaborare.

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!