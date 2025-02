Andreea Berecleanu și Constantin Stan, imagini din vacanța de vis din Rio de Janeiro: „Am trăit, am văzut, am experimentat”

Andreea Berecleanu și partenerul său de viață, Constantin Stan, trăiesc momente de vis într-o escapadă exotică în inima Braziliei, la Rio de Janeiro. Prezentatoarea TV a oferit urmăritorilor săi câteva detalii despre această aventură, descriind farmecul orașului și experiențele memorabile pe care le-au avut.

De asemenea, vedeta a publicat o selecție de fotografii spectaculoase, surprinzând atât peisajele uimitoare ale destinației, cât și confortul locației în care sunt cazați. Totuși, Andreea Berecleanu a mărturisit că a preferat să se bucure din plin de fiecare clipă înainte de a împărtăși aceste amintiri cu publicul său online.

„Suntem în a 5-a zi la Rio, am vizitat și am făcut excursii non stop, imaginile sunt doar de duminică, revin și cu celelalte zile. Fără să-mi propun, nu am postat din motive ușor de înțeles, am trăit, am văzut, am experimentat! Rio e diferit de Buenos Aires, care mie mi-a plăcut foarte mult când l-am vizitat acum vreo 8 ani. Nu are „vibe-ul arhitectural” al unui oraș european, așa cum e Buenos Aires, are însă vibe din plin! Aici nu e tango, e samba! Și când e samba, nu ai cum să nu intri în horă. Așa ne-am trezit la miezul nopții la o petrecere ad hoc, și tot așa vom merge în această seară la concert Shakira. Vă mai povestesc”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

„Aici am ales să stăm jumătate din perioadă. Un boutique hotel fix în Santa Teresa, un cartier artistic din Rio, după o noapte petrecută aproape de plaja Copacabana, am plecat mai spre inima orașului”, a scris prezentatoarea TV.