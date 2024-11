Nick Cannon, dezvăluiri suprinzătoare despre relația cu Mariah Carey. Cu ce probleme s-au confruntat cei doi foști soți: „Ea era liderul indiscutabil”

Nick Cannon a vorbit despre nesiguranțele pe care le-a simțit în timpul căsniciei cu Mariah Carey, din perioada 2008–2016, în cel mai recent episod al podcastului „Ray Daniels Presents”.

Nick Cannon, dezvăluiri despre relația cu Mariah Carey

Fostul partener al artistei a vorbit despre diferențele dintre ei în relația pe care au avut-o. În timp ce Mariah Carey era o vedetă de rang înalt, una dintre cele mai celebre cântărețe din lume, el nu susține că nu se simțea la același nivel cu ea.

„M-am căsătorit pe la 20 și ceva de ani… cu cea mai mare vedetă din lume”, a povestit Cannon, gazda emisiunii „Masked Singer”, acum în vârstă de 44 de ani, menționând că faima lui Carey era „într-o altă sferă” față de a lui. „Stăteam noaptea și mă gândeam: ‘Asta sunt eu? Sunt bărbatul ei? Asta ar trebui să fie viața mea?'”, a recunoscut Cannon.

Îndoielile rapperului au devenit mai intense după ce Carey, în vârstă de 55 de ani, a dat naștere gemenilor lor, Moroccan și Monroe, acum de 13 ani, în 2011.

„Țin o poșetă, o geantă de scutece și stau pe marginea trotuarului, gândindu-mă: ‘Stai puțin'”, a spus actorul din „All That” referitor la „ierarhia” din familia lor de atunci. „Ea era liderul indiscutabil”, a continuat Cannon, subliniind că fosta sa soție „merită” acest rol într-o relație. „Cred că are nevoie de un bărbat de genul acela”, a spus el. „Eu doar nu sunt acel bărbat.”

După despărțirea lor, Cannon a devenit tatăl a zece copii cu Brittany Bell, Alyssa Scott, Abby De La Rosa, Bre Tiesi și Lanisha Cole. În mai 2023, Cannon a glumit cu Jason Lee, spunând că Mariah are o „reacție pozitivă' față de familia lui extinsă, cu Golden de 7 ani, Powerful de 3 ani, gemenii Zion și Zillion de 3 ani, Legendary de 2 ani, Onyx de 2 ani, Rise de 2 ani, Beautiful de un an, Halo de un an și Zen, care a murit în 2021.

„Mă întreabă mereu: ‘Ești bine? Cum te descurci? Le faci față tuturor?'” a spus gazda „Wild ‘N Out”. „Când vorbim zilnic, ea doar vrea să știe cum mă simt.”

Artista și-a pierdut mama și sora în aceeași zi

Cât despre viața sentimentală a lui Carey, cântăreața a avut o relație cu dansatorul Bryan Tanaka timp de șapte ani. În decembrie 2023, a apărut știrea despre despărțirea celor doi, dar Carey nu a comentat public.

În august, câștigătoarea premiilor Grammy a dat o declarație după decesul mamei sale, Patricia Carey, și al surorii sale, Alison Carey, care au murit în aceeași zi.

Mariah le-a mulțumit fanilor pentru susținerea lor în „această perioadă imposibilă.' Cannon a vorbit pentru Page Six despre doliul fostei sale soții la începutul acestei luni.

„Face tot ce poate mai bine, având în vedere circumstanțele,” a spus el. „Dar, ca familie, trebuie doar să fim acolo unii pentru ceilalți, să ne arătăm iubirea. Chiar se bucură de momentele petrecute cu copiii,” a concluzionat Cannon. „Asta este, știi, cel mai important lucru pentru ea, așa că e minunat să-i vezi pe copii sprijinindu-și mama așa cum o fac.”

foto: Arhiva ELLE

