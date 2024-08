Mariah Carey, apariție rară alături de gemenii săi în vacanța din Sardinia. Cum arată acum Moroccan și Monroe

Mariah Carey a fost elegantă duminică, când a aterizat în Sardinia cu cei doi copii ai ei – gemenii Moroccan și Monroe. Cântăreața în vârstă de 55 de ani – care va porni într-un turneu special în această toamnă – a purtat o ținută relaxată pentru sosirea ei pe insulă, unde urmează să aibă parte de momente prețioase alături de copii.

Mariah Carey, apariție publică rară alături de cei doi copii ai săi

Artista a arătat elegant într-un top bej mulat și o fustă maxi texturată, purtând și o pereche de ochelari de soare negri supradimensionați, iar părul ei blond evidențiat a fost coafat în bucle uniforme. Copiii ei de 13 ani, pe care îi are cu fostul soț Nick Cannon, s-au îmbrăcat casual pentru ziua de călătorie cu un avion privat.

sursa: Profimedia

Monroe a purtat pantaloni scurți de culoare deschisă și un hanorac tie-dye verde și albastru, în timp ce fratele ei, Moroccan, a fost îmbrăcat în pantaloni scurți din denim și un tricou alb. Părul închis și creț al adolescentei era prins într-un coc mare, așezat în vârful capului. Ea purta căști argintii în jurul gâtului și ochelari cu rame transparente în timp ce mergea alături de faimoasa sa mamă.

sursa: Profimedia





Artista se pregătește de un turneu inedit în toamnă

La începutul lunii august, vedeta pop a anunțat planurile de a porni într-un turneu în acest sezon de sărbători pentru a marca a 30-a aniversare a albumului ei de Crăciun All I Want For Christmas Is You. Turneul va acoperi 20 de orașe, de la începutul lunii noiembrie până la mijlocul lunii decembrie.

Ea a împărtășit vestea și datele turneului pe Instagram cu o fotografie în care poartă o rochie roșie strălucitoare, înconjurată de brazi de Crăciun.

„Nu e încă momentul, dar am vești incitante‼️ Mariah Careys Christmas Time, cel mai mare turneu de sărbători al meu de până acum, va ajunge în 20 de orașe începând cu 6 noiembrie 2024. „Biletele se pun în vânzare vinerea viitoare, 9 august!”, le-a transmis celor 13,4 milioane de urmăritori. Duminică, ea a fost activă pe platforma de socializare, încheindu-și rezidența din Las Vegas până în ianuarie. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

Artista a împărtășit un carusel de trei imagini din culisele spectacolului și a adăugat un mesaj emoționant.

„M-am distrat cel mai mult alături de voi vara aceasta în Las Vegas, la The Celebration of Mimi! Mulțumesc tuturor celor care au venit aici, chiar și la 120 de grade. Mulțumesc echipei mele de neînlocuit – pe scenă și în afara ei, abia aștept să facem asta din nou în ianuarie 2025! Xoxo MC.”, a transmis artista. View this post on Instagram A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey)

În afara vieții sale profesionale, Mariah se asigură că acordă prioritate timpului petrecut cu copiii ei.În această vară i-a dus să o vadă pe Olivia Rodrigo în cadrul turneului ei mondial GUTS.

Toți trei au recunoscut că sunt fani înfocați ai cântăreței de la Vampire, iar într-o postare pe Instagram cu fotografii de la concert, Carey a scris: „Suntem OBSEDAȚI de @oliviarodrigo.” Cei trei au avut parte de un spectacol pe cinste, momentul fiind împărtășit pe rețelele de socializare.

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro