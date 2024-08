Ce decizie au luat Radu Vâlcan și Adela Popescu în ceea ce îi privește pe cei trei copii ai lor. Anunțul făcut de prezentator: „Este cel mai important”

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în 2010 la filmările serialului „Iubire și onoare', iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Prezentatorul TV a povestit cum el și soția sa fac față provocărilor de a crește trei băieți.

Într-un interviu acordat recent, prezentatorul a vorbit deschis despre viața de familie și regulile pe care le impune celor trei băieți pe care îi are cu Adela Popescu.

Într-un alt interviu, Radu Vâlcan a oferit detalii despre provocările din viața de părinte. Actorul a dezvăluit că nu este deloc ușor cu trei copii, însă el și partenera lui de viață își împart sarcinile și reușesc să facă față provocărilor.

„Fiecare zi este o provocare. Fiecare zi este altfel. Sunt dimineți perfecte, altele mai puțin. Cum dormim peste noapte, eu și ei, așa decurge ziua. Ușor? Nu, Doamne ajută! Provocarea este asta, să fie liniște în casă. Însă îmi plac provocările. Și… am parte de ele. Din plin. (zâmbește). Ne împărțim cum putem, nu există o regulă. Adela zicea însă la un moment dat că este făcută elastic de ăștia trei. Așa este, sunt martor. (râde) Sunt încă la vârsta la care mama este centrul universului lor. Chiar o rog, mai în glumă, mai în serios, să reia alăptarea. (zâmbește)”, a dezvăluit Radu Vâlcan pentru revista VIVA!

Întrebat dacă simte că îi lipsește ceva în prezent sau dacă se simte complet fericit, Radu a răspuns deschis că este foarte mândru de familia sa și consideră că are o jumătate perfectă, referindu-se la soția lui, Adela Popescu.

„Știi, fericirea este un context. Mulțumit nu ai cum să fii vreodată. Da, am o viață frumoasă. Am o jumătate perfectă, trei copii perfecți. Sunt recunoscător, cu toată ființa mea, pentru tot. Dar, pentru ei, nu voi fi niciodată mulțumit pentru toate realizările mele viitoare. Merită mult mai mult”, a răspuns sincer Radu Vâlcan, pentru sursa citată.

Adela Popescu a făcut recent o serie de confesiuni despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Vedeta a recunoscut faptul că nu s-a îndrăgostit din prima de prezentatorul TV. În plus, nu l-a considerat pe acesta potrivit pentru ea.

„Eu nu m-am îndrăgostit la prima vedere. Am lucrat mult timp împreună până să mă îndrăgostesc de el, iar comportamentul lui social nu era pe gustul meu neapărat, nu era un bărbat la care să zic că așa aș vrea să fie, nu am avut asta absolut deloc. În momentul în care am început să vorbim noi doi, abia atunci l-am descoperit și m-am îndrăgostit de el. El este un om pe care poți să-l placi fizic din prima, dar cum l-am cunoscut eu, nu-l placi din prima, pentru că nu se lasă descoperit deloc. Ori că e timid, nu știu. Sunt unii oameni care reușesc să se facă foarte plăcuți social, el nu”, a spus Adela Popescu în emisiunea „La cină” de la Digi24.