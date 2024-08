Mariah Carey și-a pierdut mama și sora în aceeași zi. Artista, mesaj îndurerat: „Inima mea este frântă”

Mama și sora lui Mariah Carey, Patricia și Alison, au murit în aceeași zi în weekendul trecut, a confirmat revista PEOPLE.

Mariah Carey trece prin momente cumplite

„Inima mea este frântă pentru că mi-am pierdut mama în acest weekend. Din păcate, într-o întorsătură tragică a evenimentelor, și sora mea și-a pierdut viața în aceeași zi”, a declarat cântăreața premiată cu Grammy, în vârstă de 55 de ani, într-o declarație exclusivă pentru PEOPLE. „Mă simt binecuvântată că am avut ocazia să petrec ultima săptămână alături de mama mea, înainte ca ea să ne părăsească”, adaugă Mariah. „Apreciez dragostea și sprijinul tuturor și respectul pentru intimitatea mea în acest moment imposibil.”

Nu se cunosc alte detalii, inclusiv cauzele deceselor Patriciei și lui Alison, la acest moment.

Patricia, care a fost căsătorită anterior cu Alfred Roy Carey, a fost o cântăreață de operă și profesoară de canto, pregătită la Juilliard, înainte ca cei doi să îi aducă pe lume pe Alison, Mariah și pe fiul lor, Morgan. Părinții s-au despărțit ulterior când Mariah avea 3 ani.

Relația artistei cu mama ei — de la care și-a moștenit talentul vocal — a fost complicată de-a lungul vieții. „Ca multe aspecte ale vieții mele, călătoria mea cu mama a fost plină de contradicții și realități conflictuale. Nu a fost niciodată doar alb-negru — a fost un întreg curcubeu de emoții”, a scris ea în memoriile sale din 2020, „The Meaning of Mariah Carey”.

„Relația noastră este un amestec complicat de mândrie, durere, rușine, recunoștință, gelozie, admirație și dezamăgire,” a continuat Mariah în carte. „O iubire complicată îmi leagă inima de mama mea.”

În ciuda dificultăților, Mariah a menținut o relație cu mama ei. În 2010, au cântat împreună un duet festiv, „O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus”, în cadrul emisiunii speciale de la ABC, „Mariah Carey: Merry Christmas to You”.

Mariah i-a dedicat parțial memoriile Patriciei. „Și pentru Pat, mama mea, care, prin toate acestea, cred că a făcut tot ce a putut,” a scris ea. „Te voi iubi cât de bine pot, mereu.”

Artista, dată în judecată de fratele ei

De asemenea, relația cu Alison a fost destul de complexă. Vedeta a scris în memoriile sale că, cel puțin la acel moment, era „emoțional și fizic mai sigur pentru mine să nu am niciun contact” cu ea sau cu Morgan. În 2021, Morgan, fratele mai mare al lui Mariah Carey, a dat-o în judecată pe cântăreață, invocând că multe pasaje din autobiografia ei, lansată în septembrie 2020, sunt false și îl defăimează.

În documentele judiciare depuse atunci, Morgan a citat un fragment din carte referitor la o presupusă agresiune între el și tatăl lor. Acesta susține că felul în care este descris conflictul care nu s-a întâmplat niciodată reia un clișeu al violenței între bărbați de culoare și îi permite lui Mariah să pară o victimă.

Mai mult, din carte reiese că Morgan era ocazional dealer de droguri, avea probleme cu alcoolul și accese imprevizibile de furie, caracterizare pe care, de asemenea, o neagă.

Scrisă cu ajutorul lui Michaela Angela Davis, The Meaning of Mariah Carey a fost lansată în septembrie 2020 și a devenit foarte repede numărul 1 în New York Times Best Seller List. În decembrie 2020, Mariah a spus că se gândește la cum ar putea adapta cartea într-o mini-serie sau un film.

foto: Arhiva ELLE

