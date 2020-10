Mariah Carey a vorbit despre fostele ei relații și despre faptul că între ea și ex-logodnicul James Pecker „nu a fost o relație fizică“

Mariah Carey, acum în vârstă de 50 de ani, a scos recent o carte intitulată The Meaning of Mariah Carey, în care vorbește pe șleau despre viața ei. Cântăreața a vorbit despre ea într-un interviu pentru The Guardian în care explică și de ce câteva dintre relațiile ei nu sunt menționate în cartea de memorii.

„Dacă a fost vorba de o relație care să conteze, e în carte. Dacă nu, nu s-a întâmplat”, a spus Mariah Carey, care a povestit și că relația cu fostul ei logodnic, omul de afaceri James Pecker, a fost una castă: „Nu am avut o relație fizică, ca să fiu sinceră cu tine”. Cei doi s-au despărțit în octombrie 2016, după doi ani de relație.

La un an după despărțire, James Pecker, a vorbit și el despre relația lor: „Era (o persoană) bună, palpitantă și distractivă. Mariah e o femeie de substanță. Dar a fost o greșeală pentru ea și pentru mine”.

În cartea ei, Mariah Carey vorbește deschis despre mariajele ei, inclusiv cel cu primul ei soț, Tommy Mottola, care a durat cinci ani. „Nu exista niciun fel de libertate pentru mine, ca ființă umană. Ar trebui să vă imaginați o mireasă copil, încă. A fost nevoie de un efort conștient care să mă țină atât de americană, orice ar însemna asta. Mă simțeam ca o prizonieră”, declara Mariah Carey într-un interviu pentru Cosmopolitan de acum un an.

Relația lor a început în 1991, când Tommy era director la Sony Music. Cei doi s-au îndrăgostit după ce albumul artistei a devenit cel mai bine vândut album în acel an. De la despărțirea lor din 1998, Mottola a spus despre relația cu Mariah doar că „a fost foarte greșită și neadecvată”.

Citește și:

A ieșit la iveală ce crede Melania Trump despre actrița porno Stormy Daniels și aventura acesteia cu Donald Trump

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro