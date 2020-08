Sora artistei Mariah Carey, Alison, își acuză mama de abuz sexual

Sora artistei Mariah Carey, Alison, își dă în judecată mama, Patricia, pentru abuz sexual. Alison o acuză pe mama ei că ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale cu străini, atunci când avea zece ani.

Potrivit publicației The Sun, în procesul intentat la Curtea Supremă din New York, Alison Carey, în vârstă de 57 de ani, face mărturisiri cutremurătoare și susține că „a fost martora abuzurilor altor copii în timpul reuniunilor satanice care aveau loc noaptea.”

Alison Carey a practicat în trecut munca sexuală și a fost depistată cu HIV. Procesul mai dezvăluie și detalii potrivit cărora la începutul anilor ’70, Alison a asistat la o serie de abuzuri și mama ei a permis și încurajat bărbați să întrețină relații intime și să agreseze sexual alți copii.

Într-un interviu din 2018, ea a mărturisit că un membru al familiei obișnuia să o ducă la adunări oculte la primele ore ale dimineții, acolo unde a fost abuzată. „S-au întâmplat lucruri îngrozitoare – lucruri pe care un copil nu ar trebui să le vadă. Am fost abuzată sexual acolo. Mi-au spus că dacă nu fac ceea ce îmi spun sau povestesc ce se întâmplă acolo, o vor răni pe Mariah. Îmi amintesc că aveam șase ani când am mers pentru prima dată în acel loc. A fost înfricoșător și asta m-a urmărit toată viața”, a spus Alison Carey pentru The Sun.

Potrivit documentelor depuse la tribunalul din New York, Alison Carey susține că abuzul a durat mai mulți ani și în urma a ceea ce a trăit, „a fost diagnosticată cu PTSD (tulburare de stres post-traumatic), anxietate, depresie, care la rândul lor au determinat-o să consume droguri legale și ilegale în încercarea de a suprima amintirile cumplite. Reclamantul solicită acum sume de bani pentru daunele psihice și fizice cauzate de suferința emoțională severă.”

Alison și Mariah Carey nu au o relație apropiată. În trecut, Alison a avut nevoie să fie operată pe creier, iar Mariah a refuzat să îi ofere ajutorul.

Foto: Instagram

