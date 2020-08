Megan Fox și Brian Austin Green sunt într-un război pe Instagram

Vestea că Megan Fox și Brian Austin Green se despart a surprins pe toată lumea. Actrița a trecut destul de repede peste, ea fiind surprinsă la scurtă vreme după despărțire alături de rapper-ul Machine Gun Kelly.

Megan Fox a publicat pe contul personal de Instagram prima fotografie alături de iubitul ei, Machine Gun Kelly. „Cel mai frumos băiat… Inima mea îți aparține”, a fost descrierea de la fotografia cu Megan Fox și iubitul ei.

Fotografia cu ei doi a venit la două luni după ce au fost surprinși în ipostaze romantice, iar fostul soț al actriței, Brian Austin Green, a confirmat că ei s-au despărțit după o căsnicie de 10 ani.

Vezi această postare pe Instagram Achingly Beautiful Boy… My heart is yours 🔪♥️🔪 O postare distribuită de Megan Fox (@meganfox) pe Aug 5, 2020 la 5:57 PDT

La câteva ore după ce Megan Fox a publicat această imagine cu Machine Gun Kelly, fostul soț al actriței, Brian Austin Green, a decis să folosească aceeași descriere, însă el a postat mai multe fotografii cu cei patru băieți ai lui, trei dintre ei fiind din căsnicia cu Megan Fox – Noah Shannon, Bodhi Ransom și Journey River. Brian mai are un fiu, Kassius, din relația cu Vanessa Marcil.

Vezi această postare pe Instagram Achingly beautiful boys…… My heart is yours O postare distribuită de Brian Austin Green (@brianaustingreen) pe Aug 5, 2020 la 9:16 PDT

Brian Austin Green a anunțat în luna mai că el și Megan Fox au luat decizia de a se separa încă de la sfârșitul anului 2019, fără să comenteze atunci. „Am vrut ca oamenii să afle totul de la mine și atât. Nu ne-am făcut nimic unul altuia (…) Întotdeauna a fost onestă cu mine. Întotdeauna am fost onest cu ea. Am avut o relație incredibilă și o voi iubi întotdeauna. Și știu că și ea mă va iubi mereu și știu că familia pe care am construit-o împreună este un lucru foarte special”, a spus el într-un episod din podcast-ul său, With Brian Austin Green.

Megan Fox și Brian Austin Green au avut o relație cu multe despărțiri și împăcări. Și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult deoarece în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului. Cei doi s-au împăcat înainte de nașterea celui de-al treilea copil al lor, Journey.

La scurtă vreme, au apărut mai multe speculații conform cărora Megan Fox și Machine Gun Kelly sunt împreună. Vestea a fost confirmată chiar de rapper pe contul său de Twitter. Ulterior, cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se în Los Angeles.

Foto: Instagram

