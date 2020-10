A ieșit la iveală ce crede Melania Trump despre actrița porno Stormy Daniels și aventura acesteia cu Donald Trump

Înregistrări cu Melania Trump vorbind despre actrița porno Stormy Daniels și aventura acesteia cu Donald Trump au fost făcute publice de o apropiată a acesteia, Stephanie Winston Wolkoff.

Stephanie Winston Wolkoff, autoarea cărții Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, a dat publicității mai multe înregistrări cu Melania Trump în care Prima Doamnă a Americii se arată șocată de decizia publicației Vogue de a face o ședință foto cu Stormy Daniels.

Fosta ei prietenă și consilieră, Stephanie Winston Wolkoff, a publicat pe site-ul HollywoodLife o înregistrare cu Melania Trump făcută în momentul în care Prima Doamnă a Americii a aflat că revista Vogue va publica un articol cu Stormy Daniels, actrița porno care susține că a întreținut relații sexuale cu Donald Trump în 2006.

„Este prostituata aia porno. Annie Leibovitz a fotografiat-o pe prostituata porno și ea va fi într-un număr al revistei”, se aude spunând Melania Trump, înregistrarea datând din 2018.

Atunci când Stephanie Winston Wolkoff a întrebat-o pe cine anume a fotografiat Leibovitz, Melania Trump a răspuns clar că este „Stormy. Oh, nu ai citit despre asta? Ieri a apărut. Pentru Vogue. Ea a fotografiat-o”.

Potrivit lui Stephanie Winston Wolkoff, nemulțumirea Melaniei Trump are de-a face și cu faptul că, de când a pozat în 2005 pentru coperta Vogue, îmbrăcată în rochie de mireasă, ea nu a mai primit oferta de a poza pentru cunoscuta publicație. Stormy Daniels a apărut în Vogue August 2018 împreună cu avocatul ei, Michael Avenatti.

Conversația dintre Melania Trump și Stephanie Winston Wolkoff a avut loc la scurt timp după ce a devenit public faptul că Stormy Daniels a primit suma de 130.000 de dolari pentru a nu face publice detalii despre aventura pe care susține că a avut-o cu Donald Trump.

Potrivit declarațiilor lui Stormy Daniels, întâlnirea sexuală cu Donald Trump a avut loc în 2006, la doar un an de la căsătoria acestuia cu Melania și la scurt timp de la venirea pe lume a fiului lor, Baron.

Până acum, Donald Trump a negat vehement relația cu Stormy Daniels, însă un important semn de întrebare a apărut după ce avocații lui Trump au declarat că îi cer lui Stormy Daniels despăgubiri de 20 de milioane de dolari deoarece ar fi încălcat un acord de confidențialitate pe care l-a semnat în 2016.

Foto: Profimedia

