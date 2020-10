Donald Trump a pus în pericol sănătatea angajaților, ieșind din spital să își salute fanii

Donald Trump a pus în pericol sănătatea echipei sale de securitate, acuză medicii și opinia publică din SUA după ce președintele american, diagnosticat vineri cu Covid-19, a făcut o excursie cu mașina în afara spitalului în care este internat, pentru a-și saluta fanii ce așteptau în afara unității sanitare.

Aflat în cea de-a doua zi de spitalizare, după ce ar fi manifestat simptome (medicul președintelui a dat declarații contradictorii privind starea de sănătate a acestuia) pentru care a fost tratat cu un tratament cu anticorpi, cu Remdesivir, dar și cu dexametazonă, un steroid utilizat doar în cazurile severe, inclusiv scăderi ale nivelului de oxigen, Donald Trump a pus în pericol sănătatea agenților de securitate, decizând să facă o scurtă plimbare cu mașina pentru a-și saluta suporterii. Acesta nu a anunțat vizita în afara spitalului Walter Reed, unde este internat, decât cu câteva minute înainte ca aceasta să aibă loc.

Înainte de a părăsi pentru o scurtă perioadă spitalul, Trump a postat un nou material video pe contul său de Twitter, în care spune: „Primim rapoarte grozave de la medici. Acesta, Walter Reed, este un spital incredibil, munca pe care o fac este absolut uimitoare. Vreau să le mulțumesc tuturor, medicilor, asistenților. Am întâlnit și niște soldați (Walter Reed este un spital militar, n.red.), ce grup! Cred că o să le facem și o mică supriză patrioților care așteaptă în stradă de multă vreme. Au steaguri Trump și își iubesc țara, așa că nu spun nimănui, doar vouă, dar le voi face o mică vizită surpriză!”.

Medici din SUA au criticat vehement pe rețelele sociale gestul iresponsabil al președintelui, spunând că Trump a pus în pericol sănătatea însoțitorilor săi pe parcursul vizitei în afara spitalului, lucru care ar fi fost adevărat în orice condiții, dar e cu atât mai pregnant dat fiind că mașina folosită de președintele SUA este una antiglonț și ermetizată pentru a face față eventualității unui atac chimic, deci atmosfera din interiorul vehiculului trebuie să fi fost la fel de contagioasă ca cea din spitalele Covid-19.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play.

