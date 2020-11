Imagini INEDITE cu gemenii celebrei Mariah Carey

Mariah Carey a împărtășit cu fanii care o urmăresc pe Instagram un video inedit cu gemenii ei, un moment surprins chiar de Halloween.

În clipul postat de artista în vârstă de 50 de ani apar gemenii ei, Moroccan și Monroe Cannon, în vârstă de 9 ani, îmbrăcați în costume de Halloween și machiați corespunzător, ascunși la baza unor scări, așteptând apariția mamei lor pentru a o speria. „Ne ascundem de mama ca să o speriem”, spune Monroe în video înainte ca aparatul de filmat să o arate pe artistă coborând scările.

„You guys!”, exclamă Mariah Carey râzând și, la întrebarea copiilor ei dacă s-a speriat, artista a recunoscut că da și a continuat prin a admira costumele purtate de Moroccan și Monroe. Monroe a purtat un costum de clovn și un machiaj corespunzător, în timp ce Moroccan a optat pentru o ținută sport, dar cărând în spate un schelet. „Happy Halloween!! Roc and Roe turned me into Mariah Scared-y last night – Halloween fericit! Roc și Roe m-au transformat aseară în Mariah Scared-y – ” este descrierea care însoțește clipul.

În urmă cu o lună, celebra artistă a mai postat câteva imagini la fel de adorabile cu gemenii ei, fotografii prin care a sărbătorit lansarea cărții ei autobiografice The Meaning of Mariah Carey. De altfel, numele cărții poate fi văzut și în fundal, scris din baloane.

Moroccan și Monroe Cannon sunt cei doi copii pe care Mariah Carey îi are din căsătoria eșuată cu Nick Cannon, în vârstă de 40 de ani.

Foto: Profimedia

