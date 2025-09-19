Andreea Berecleanu dezvăluie cum se menține într-o formă excelentă: „Am o dietă normală, fără excese”

Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a impresionat recent la Prima Fest, eveniment dedicat lansării grilei de toamnă de la Prima TV. Vedeta a strălucit la propriu, afișând o formă fizică de invidiat și o energie molipsitoare.

Andreea Berecleanu, despre secretul siluetei sale

Într-un interviu acordat cu această ocazie, prezentatoarea a vorbit despre cum reușește să-și păstreze vitalitatea și tonusul fizic de parcă timpul nu ar conta pentru ea.

Secretul ei pentru a arăta mereu tânără la 50 de ani constă într-un stil de viață echilibrat, alimentație sănătoasă, mișcare constantă și o organizare riguroasă a timpului. Andreea Berecleanu și-a propus să urmeze exemplul actriței Meryl Streep, menținându-se activă și sănătoasă chiar și la 70-75 de ani.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune ‘forever young. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a adăugat prezentatoarea pentru Click!.

Ce plănuiesc Eva și Petru de aniversarea tinerei

Tot în cadrul evenimentului, Andreea Berecleanu a vorbit cu emoție despre copiii săi, Eva și Petru. Fiica sa împlinește pe 21 septembrie vârsta de 24 de ani, iar fratele ei a împlinit recent 20 de ani. Cei doi vor sărbători în sudul Spaniei, așa cum și-au dorit.

„Eva împlinește 24 de ani, Petru a împlinit 20. Sper ca genele de bunătate să se transfere peste generații. Eva își va sărbători ziua de naștere în sudul Spaniei, împreună cu Petru, așa cum și-a dorit” a spus Andreea Berecleanu, radiind de bucurie la acest gând.

Vedeta a mai apreciat și inițiativa Laurei Cosoi de a înființa asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, care sprijină mamele și educă cu privire la dependențele copiilor. Andreea Berecleanu a explicat cum a încurajat copiii să fie activi și să facă sport, în ciuda tentațiilor digitale.

„Eva a fost un spirit mai independent, e adevărat că fetele traversează prin adolescență puțin mai dificil. Educația copiilor trebuie să fie permanentă, noi trebuie să ne înconjuram copiii, indiferent de generații, cu dragoste, toleranță, înțelegere, pentru că într-un fel sau altul toți am trecut prin adolescență și prin toate etapele vârstelor. Eva a stat mai mult pe telefon decât Petru, Petru nu a stat pe calculatoare așa cum se întâmplă cu colegii adolescenți pe care îi avea. Au ieșit foarte mult în parc iar eu i-am încurajat sau poate obligat, nu știu dacă este bine sau nu să facă sporturi. Amândoi au făcut foarte mult sport, în mod special Petru”, a povestit Andreea Berecleanu.

Foto: Arhiva ELLE

