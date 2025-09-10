Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Mesajul prezentatoarei TV pentru Petru: „El alege să fie bun”

Pe 10 septembrie, fiul Andreei Berecleanu a sărbătorit împlinirea vârstei de 20 de ani. Prezentatoarea TV a marcat acest moment important din viața băiatului ei cu un mesaj emoționant.

Petru, fiul Andreei Berecleanu, a împlinit 20 de ani

Pe rețelele de socializare, Andreea Berecleanu i-a făcut o urare foarte înduioșătoare fiului ei, Petru, cu ocazia împlinirii vârstei de 20 de ani.

„Într-o lume când bună, când aspră, el alege să fie bun! Petru cel Bun, băiatul meu frumos, face azi 20 de ani! Cei mai frumoși, plini de speranță și de bucurie! Să-ți fie viața așa de bună precum ești tu! Te iubesc! Te iubim! La mulți ani!”, a fost mesajul transmis de Andreea Berecleanu pentru fiul ei, Petru.

Andreea Berecleanu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai ei

Andreea Berecleanu a fost mulți ani într-o relație cu Andrei Zaharescu. Au prezentat împreună știrile PRO TV sau Observatorul de la Antena 1, începând din 1996, și până în 2010. Au divorțat în 2013, după o căsnicie care a durat 15 ani, și au împreună doi copii, Eva și Petru. În prezent, Andreea Berecleanu formează un cuplu alături de Constantin Stan, fondatorul unei clinici în domeniul esteticii. Cei doi s-au căsătorit în noiembrie 2016.

Recent, Andreea Berecleanu a făcut mărturisiri despre cei doi copii ai ei. Eva și Petru locuiesc în străinătate, fiica prezentatoarei părăsind România încă din timpul liceului, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, în timp ce fiul vedetei studiază în Londra de aproape trei ani.

Andreea Berecleanu a mărturisit că s-a obișnuit cu absența copiilor ei din România.

„Cred că sunt doi ani, dacă nu cumva chiar trei ani de când a plecat și Petru la studii. Da, pot să spun că m-am obișnuit acum. A fost mult mai greu când a plecat și Petru. Eva este plecată deja de opt ani, dar suntem în permanentă legătură telefonic și sufletește”, a povestit Andreea Berecleanu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu a povestit că este foarte bucuroasă că fiica ei, Eva, a primit prima ofertă de job.

„Locuiesc împreună până în momentul de față. Exact înainte de a fi invitată pe scenă, Eva mi-a dat un mesaj, pentru că a primit prima ofertă de job. Și sunt foarte fericită. (…) Sunt alături de ei. Petru este încă student. Îi țin aproape. Este dorința pe care eu am avut-o din capul locului atunci când am hotărât și mi-am dorit al doilea copil. Și iată că ei se iubesc și sunt apropiați, așa cum e normal să fie doi frați”, s-a confesat vedeta.

Andreea Berecleanu a recunoscut în cadrul unui podcast că a întâmpinat câteva probleme după ce Eva și Petru au plecat din România.

„A fost greu! Am zis așa, a plecat Eva, acum șase ani, și a plecat și Petru anul trecut. Și a început să îmi fie rău, dar rău fizic. Toate analizele pe care eu le fac de câteva ori pe an erau pe linia roșie. Nu înțelegeam care e treaba. Am început să am dureri în capul pieptului, niște dureri atroce, luam calmante intravenoase. După care descoperisem că, deși făcusem niște investigații, o ecografie uzuală de abdomen, și nu aveam nicio problemă în afară de o bilă mai leneșă, dar eu mănânc destul de corect și nu am probleme. Dintr-odată bila mea s-a umplut de pietre, multe, și a trebuit să mă operez”, a spus Andreea Berecleanu în podcastul moderat de Teo Trandafir.

