Amalia Năstase, declarații rare despre căsnicia cu Răzvan Vasilescu. Cum își mențin relația solidă: „Ne leagă ceva ce nu poate fi rupt”

Amalia Năstase a vorbit despre căsnicia solidă cu Răzvan Vasilescu.

  ELLE.ro
Mesajul Amaliei Năstase
Amalia Năstase și partenerul ei, Răzvan Vasilescu, formează un cuplu din anul 2010. Au împreună un fiu, pe nume Toma, iar Amalia mai are două fete, pe Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase. 

Amalia Năstase, despre secretul căsniciei fericite cu Răzvan Vasilescu

Cu toate că își păstrează căsnicia cât mai departe de ochii curioșilor, Amalia Năstase a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu Răzvan Vasilescu. 

„Secretul unei relații ok este iubirea. Nu merge nimic dacă nu este iubire. Când iubirea nu este suficientă într-o relație, înseamnă că nu este iubire. Dacă nu este, restul nu contează”, a spus Amalia Năstase pentru spynews.ro

Amalia Năstase nu a ascuns faptul că ea și soțul ei, Răzvan Vasilescu, mai au uneori certuri în căsnicia lor. Dar depășesc repede aceste tensiuni. 

„Toată lumea, în cuplu, are și probleme, are și certuri. Sunt foarte puțini oameni care nu se ceartă niciodată, nu suntem oamenii aceia. Dar pe noi ne leagă ceva ce nu poate fi rupt, distrus. Mai ales când iubești pe cineva și ești iubit, ai încrederea și liniștea aceea că nimic nu te poate despărți.”

De asemenea, Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu împărtășesc aceleași pasiuni pentru muzică și festivaluri și adoră să aibă diverse experiențe împreună.

„Suntem oameni cărora ne plac festivalurile, ne place muzica și atunci ne și distrăm. Luăm și copiii cu noi. Viața trebuie trăită prin experiențe, nu neapărat prin acumulări de averi sau de businessuri. Trebuie să ai experiențe, să călătorești în toată lumea, să vezi. Lucrurile acestea nu au niciun fel de echivalent.”

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au sărbătorit nouă ani de căsătorie

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu s-au căsătorit civil în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Las Vegas. Cei doi au împlinit recent nouă ani de la evenimentul fabulos, iar vedeta a împărtășit o imagine inedită de la nuntă.

„Aniversare fericită! Ce se întâmplă în Vegas… Răzvan, te iubesc!”, a scris antreprenoarea, făcând aluzie la sloganul „Ce se întâmplă în Vegas rămâne în Vegas.”

Amalia Năstase, despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Amalia Năstase a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Răzvan Vasilescu, și a mărturisit că el a fost cel care a planificat respectiva cununie civilă din Vegas.

„Nu aveam niciun plan, era surpriză. Răzvan mi-a făcut surpriză cu fetele și m-a cerut în seara aia. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Am mers la Vegas cu fetele, Răzvan a închiriat un costum și eu mi-am luat din mall o rochie albă și am avut un buchet de flori din plastic. Și ne-a căsătorit Elvis. Apoi, am făcut în România o ceremonie religioasă, dar doar cu familia”, a spus Amalia Năstase pentru cancan.ro.

Amalia Năstase a vorbit deschis și despre certurile cu partenerul ei, Răzvan Vasilescu, dar și despre cum gestionează astfel de momente care apar în căsnicia lor.

„Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin.”

Foto: Instagram

