VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente

Premiile MTV VMA 2025 au fost acordate fără mari surprize muzicale... dar cu multe momente neașteptate pe covorul roșu.

Lady Gaga
Duminică seara, numele mari ale muzicii s-au reunit la New York pentru VMA 2025, celebrarea muzicii inițiată cu mulți ani în urmă de MTV care continuă și astăzi, deși felul în care ascultăm muzică s-a schimbat semnificativ. Trofeele au mers, în general, către artiștii care se așteptau oricum să câștige.

Câștigătorii VMA 2025

Rapperul Busta Rhymes și cântărețul Ricky Martin fuseseră deja declarați câștigători înainte de spectacol, fiind artiștii care au primit în acest an primele distincții MTV VMA: Rock the Bells Visionary Award și, respectiv, MTV Latin Icon Award, pentru modul în care au depășit granițele genurilor lor muzicale.

Mariah Carey a primit cea mai înaltă distincție a serii — Vanguard Award, marcând astfel primul său trofeu Moonman din întreaga carieră de 35 de ani.

Lady Gaga a condus lista nominalizărilor la VMA 2025, cu nu mai puțin de 12 categorii, inclusiv cele importante precum Videoclipul Anului, Cântecul Anului și Cel Mai Bun Album. Spectacolul a început cu acceptarea premiului Artistul Anului de către ea, înaintea concertului de la Madison Square Garden. Bruno Mars, care a colaborat cu Lady Gaga pentru hitul lor „Die With a Smile”, câștigător la categoria cea mai bună colaborare, a fost foarte aproape, cu 11 nominalizări.

Video of the Year: Ariana Grande – „brighter days ahead”
Song of the Year: ROSÉ & Bruno Mars – „APT.”
Artist of the Year: Lady Gaga
Best New Artist: Alex Warren
MTV Push Performance of the Year: KATSEYE – „Touch”
Best Collaboration: Lady Gaga & Bruno Mars – „Die with a Smile”
Best Pop: Ariana Grande – „brighter days ahead”
Best R&B: Mariah Carey – „Type Dangerous”
Best Alternative: sombr – „back to friends”
Best K-Pop: LISA ft. Doja Cat & RAYE – „Born Again”
Best Afrobeats: Tyla – „PUSH 2 START”
Best Country: Megan Moroney – „Am I Okay?”
Best Album: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
Song of the Summer: Tate McRae – „Just Keep Watching (From F1® the Movie)”

Momentele care au atras atenția la VMA 2025

Evenimentul, prezentat de LL Cool J, a fost dominat de reprezentații electrizante susținute de Ricky Martin, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Busta Rhymes, Jelly Roll și Post Malone, Sombr, Steven Tyler și Yungblud, Doja Cat și Mariah Carey

Ariana Grande, Lenny Kravitz, Jessica Simpson, Paris Hilton, Ciara, Ice Spice și multe alte vedete au fost, de asemenea, prezente la eveniment. Taylor Swift, proaspăt logodită cu Travis Kelce, a lipsit vizibil de la ceremonie, deși a participat anul trecut și fusese nominalizată la categoria Artistul Anului.

Lady Gaga a urcat pe scenă devreme în cadrul VMA 2025 pentru a accepta premiul Artistul Anului. Trofeul i-a fost înmânat încă de la început, deoarece show-ul ei „Mayhem Ball” de la Madison Square Garden avea loc în aceeași seară, dar la o oră mai târzie din cauza VMA-urilor. În discursul său de acceptare, Gaga și-a dedicat premiul publicului, spunându-le că „merită o scenă pe care să strălucească.”

Ricky Martin a demonstrat de ce este un superstar de peste 40 de ani, în timpul unui medley spectaculos. A interpretat unele dintre cele mai mari hituri ale sale, printre care „Livin’ La Vida Loca”, „Shake Your Bon-Bon”, „Maria” și „The Cup of Life”, în timp ce publicul a izbucnit în aplauze și ovații. Apoi, Martin a acceptat cu modestie premiul Latin Icon din mâinile vechii sale prietene, Jessica Simpson.

„Am început ca un copil, muncind, și suntem încă aici”, le-a spus el celor prezenți. „Vrem doar să unim țările. Vrem doar să spargem barierele. Și vrem doar să ținem muzica vie.”

Mariah Carey a plecat acasă cu Premiul Michael Jackson Video Vanguard și nu s-a ferit să critice MTV, în discursul ei, pentru faptul că i-a luat atât de mult timp să-i ofere un trofeu Moonman. Totuși, prestația ei — un medley al celor mai mari hituri — a lăsat de dorit, cu mișcări de dans rigide și lipsite de energie.

Gala VMA 2025 i-a adus un omagiu lui Ozzy Osbourne printr-un moment special susținut de Steven Tyler și Joe Perry de la Aerosmith, alături de Yungblud și Nuno Bettencourt. Aceștia au interpretat cele mai cunoscute piese ale legendarului solist Black Sabbath, printre care „Crazy Train”, „Changes” și „Mama, I’m Coming Home”, în memoria artistului, care a murit în luna iulie, la vârsta de 76 de ani. La finalul omagiului, muzicienii au strigat: „Ozzy Osbourne forever!”. Momentul a venit după ce Aerosmith s-a retras din turnee din cauza problemelor vocale ale lui Tyler.

Citește și:
Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

Foto: Profimedia

