Cauza decesului lui Ozzy Osbourne a fost dezvăluită. Detaliul amuzant trecut pe certificatul de deces

Ozzy Osbourne, simbol incontestabil al muzicii heavy metal și fost solist al trupei Black Sabbath, a murit pe 22 iulie, la vârsta de 76 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, la doar câteva săptămâni după ce artistul s-a reunit cu colegii de trupă pentru un concert de adio emoționant, susținut în fața a zeci de mii de fani, la Villa Park.

Cauza decesului lui Ozzy Osbourne a fost dezvăluită

Documentele oficiale au menționat trei cauze ale decesului lui Ozzy Osbourne. Acestea au inclus un stop cardiac survenit în afara spitalului, un infarct miocardic acut, boala coronariană și boala Parkinson cu disfuncție autonomă.

Potrivit certificatului de deces, cântărețul a murit din cauza unui „infarct miocardic acut” și a unui „stop cardiac survenit în afara spitalului”.

Ocupația hilară menționată pe certificatul de deces al lui Ozzy Osbourne a fost dezvăluită după ce cauza morții sale a fost confirmată.

Documentul oficial a confirmat și profesia muzicianului, care a fost trecută ca „compozitor, interpret și legendă a rockului'.

Ozzy a fost înmormântat pe domeniul propriei sale reședințe din Buckinghamshire, săptămâna trecută, în cadrul unei ceremonii private la care au participat familia sa și numeroase vedete ale muzicii rock.

Ozzy Osbourne a murit la 76 de ani

„Cu o tristețe pe care cuvintele nu o pot exprima, suntem nevoiți să anunțăm că iubitul nostru Ozzy Osbourne a încetat din viață în această dimineață. A fost înconjurat de familie și de iubire”, se arată în declarația transmisă de familie pe 22 iulie.

Aproape de finalul vieții, Osbourne a urcat pe scenă pentru ultima dată, așezat pe un tron, în aplauzele publicului care i-a fost alături timp de decenii. „Nu aveți idee ce simt în acest moment. Vă mulțumesc din toată inima”, le-a transmis atunci fanilor săi.

Concertul de adio a fost gândit ca un omagiu muzical, cu participarea unor trupe și artiști apropiați sufletului lui Ozzy, printre care Metallica și Guns N Roses.

Ozzy Osbourne a fost una dintre figurile centrale ale scenei rock mondiale, marcând istoria muzicii atât ca membru fondator al trupei Black Sabbath, cât și prin cariera sa solo. Piese precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train și Changes au devenit imnuri ale genului heavy metal, rămânând relevante generații întregi.

Pe lângă cariera muzicală, Osbourne a devenit cunoscut și publicului larg în anii 2000 prin reality-show-ul „The Osbournes”, difuzat de MTV, care prezenta viața tumultuoasă a artistului în Los Angeles, alături de soția sa, Sharon, și copiii Kelly și Jack.

Faimos pentru excesele și comportamentul său excentric, Osbourne a rămas în istorie cu numeroase povești scandaloase, cea mai celebră fiind momentul în care a mușcat capul unui liliac în timpul unui concert, gest devenit emblematic pentru imaginea sa de „rocker rebel”.

Probleme de sănătate și retragerea din scenă

În ultimii ani, artistul s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, inclusiv diagnosticul cu boala Parkinson și complicații apărute în urma unei căzături în 2019. A fost nevoit să anuleze mai multe turnee, însă în 2022 a făcut o apariție surpriză pe scenă, în Birmingham, cu ocazia ceremoniei de închidere a Jocurilor Commonwealth.

Evenimentul de la Villa Park, anunțat la începutul acestui an de soția sa, Sharon, a fost gândit ca un moment special: „El își dorește să le ofere fanilor un adio perfect”, declara ea atunci.

De-a lungul carierei, Ozzy Osbourne a fost recompensat cu numeroase premii și distincții. A fost inclus atât în UK Music Hall of Fame, cât și în Rock and Roll Hall of Fame din Statele Unite – de două ori, o dată alături de Black Sabbath și o dată ca artist solo. Are o stea pe Hollywood Walk of Fame, dar și pe Broad Street, în Birmingham, orașul său natal.

Printre distincțiile importante se numără și premiul Ivor Novello, cinci premii Grammy din 12 nominalizări, titlul Godlike Genius oferit de NME și trofeul Living Legend acordat de Classic Rock Magazine.

Ozzy Osbourne lasă în urmă o carieră de legendă, dar și o familie numeroasă. Acesta o lasă în urmă pe soția sa, Sharon, și de copiii lor, Aimee, Kelly și Jack, dar și de Jessica și Louis, din prima sa căsătorie cu Thelma Riley. Artistul avea și mai mulți nepoți.

