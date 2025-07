Regele Charles al III-lea, primele informații despre starea sa de sănătate după luni de zile

Regele Charles al III-lea a făcut un comentariu rar despre starea sa de sănătate, în timp ce continuă tratamentul pentru o formă de cancer neprecizată. Suveranul britanic în vârstă de 76 de ani a discutat deschis cu un supraviețuitor al cancerului în timpul unei vizite la Newmarket, alături de Regina Camilla, pe 22 iulie, moment care a încheiat vizita oficială a cuplului regal în zonă.

„L-am întrebat cum se simte, iar el mi-a spus că se simte mult mai bine acum și că este „doar unul dintre acele lucruri”, a declarat localnicul Lee Harman, citat de Hello!.

La rândul său, Harman, în vârstă de 54 de ani, originar din Bury St Edmunds, i-a povestit Regelui despre propria luptă cu boala: „M-a întrebat cum mă simt și i-am spus: „Sunt bine, anul trecut am primit confirmarea că sunt vindecat de cancer.”

Această scurtă, dar sinceră discuție reflectă una dintre puținele ocazii în care Regele Charles al III-lea face referire publică la starea sa de sănătate. Deși Palatul Buckingham a anunțat în februarie 2024 că monarhul a fost diagnosticat cu cancer și că urmează tratament, Regele a continuat să își onoreze o mare parte dintre atribuțiile regale, evitând în general să vorbească public despre cum se simte.

Potrivit Palatului, diagnosticul a venit după o intervenție programată în ianuarie 2024 pentru tratarea unei prostate mărite, o afecțiune benignă. Oficialii au precizat clar că nu este vorba despre cancer de prostată.

La recomandarea medicilor, Regele Charles al III-lea a întrerupt aparițiile publice pentru o perioadă de trei luni, însă a continuat să îndeplinească atribuțiile de stat și să se ocupe de documente oficiale în privat. A revenit treptat la angajamentele publice la sfârșitul lunii aprilie, iar surse din interiorul Palatului au confirmat înainte de Crăciun că tratamentul său pentru cancer va continua și în 2025.

„Tratamentul evoluează într-o direcție pozitivă și, fiind o afecțiune gestionabilă, ciclul terapeutic va continua în anul următor”, afirmau sursele palatului pe 20 decembrie, la doar câteva zile înainte ca Regele să participe, conform tradiției, la slujba de Crăciun alături de familie.

Pe 27 martie, Palatul Buckingham a anunțat că Regele a fost spitalizat temporar din cauza unei reacții adverse la tratamentul oncologic. A fost internat la London Clinic – același spital unde fusese operat anterior – pentru monitorizare, în urma unor „efecte secundare temporare”. Surse regale au precizat că astfel de situații nu sunt neobișnuite, descriind episodul drept „cel mai minor obstacol pe un drum care merge în direcția corectă”. Regele și-a reluat activitatea în săptămâna următoare.

În luna mai, Charles și Camilla au efectuat o vizită oficială de două zile în Canada. Un membru al echipei regale a explicat cum gestionează Regele boala în timp ce își continuă responsabilitățile: „Ceea ce înveți despre această boală este că trebuie să o gestionezi, iar asta face el.”

„Știința medicală a făcut progrese incredibile și, sincer, nu observ nicio diferență la el”, a adăugat același oficial. „Atâta timp cât urmezi sfaturile medicilor, poți trăi cât mai normal cu putință. Exact asta face și el.”

Tot în luna mai, în cadrul unei petreceri în grădinile Palatului Buckingham, Regele Charles al III-lea a discutat cu un tânăr student de 22 de ani, Stamford Collis, despre tratamentul împotriva cancerului. „M-a întrebat despre tratamentul care începe în iunie și am vorbit despre alimentație. M-a întrebat dacă am făcut radioterapie, ceea ce făcusem la începutul anului,” a povestit studentul pentru The Telegraph. Regele i-ar fi spus: „Uneori, totul ține de alimentație și de ceea ce mănânci. Poate ajuta.”

Fiul Reginei Camilla, jurnalistul gastronomic Tom Parker Bowles, a spus anterior că Regele și Regina au o alimentație „simplă, sănătoasă și strict sezonieră”, bazată pe „roadele proaspete ale moșiilor regale”.

