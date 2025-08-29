Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele

Celebrul Ricky Martin vine din nou în România! Artistul originar din Puerto Rico va susține un concert spectaculos în cadrul turneului său, Ricky Martin Live 2025. Show-ul cântărețului va include un setlist cu unele dintre cele mai îndrăgite hituri ale acestuia, Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María și The Cup of Life.

Ricky Martin va susține un concert în România

Fanii lui Ricky Martin sunt în extaz de când au aflat vestea că artistul va reveni în România. Concertul starului va avea loc pe 16 decembrie la Romexpo. Cântărețul promite să ofere publicului un show de excepție și o experiență electrizantă și memorabilă pe ritmuri pop și latino. Evenimentul este organizat de Emagic și, potrivit organizatorilor, producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare.

Cât costă biletele la concert

Biletele sunt disponibile pe rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro și iaBilet. Fanii își pot alege din trei categorii de bilete.

Diamond (în picioare/ standing) – 716,66 lei

Golden (în picioare/ standing) -538,89 lei

General Access (în picioare/ standing) – 327,78 lei

Ricky Martin a mai fost în România

Ricky Martin a fost prezent la ediția din 2003 a Cerbului de Aur. Artistul a concertat în România pe data de 20 august 2003, chiar în deschiderea evenimentului care s-a desfășurat în Piața Sfatului din Brașov.

De-a lungul carierei sale, Ricky Martin a vândut mai bine de 70 de milioane de discuri în întreaga lume și a fost răsplătit cu multiple premii din partea industriei muzicale. A câștigat două premii Grammy, cinci premii Latin Grammy, cinci premii MTV Music și nu numai. Primul său premiu Grammy l-a câștigat în 1999, pentru cea mai bună interpretare pop latină, pentru albumul său, Vuelve. Actorul a acceptat și provocări în ceea ce privește actoria, un exemplu fiind faptul că în 2018 a fost distribuit în rolul lui Antonio D’Amico, partenerul de lungă durată al lui Gianni Versace, în cadrul miniseriei The Assassination of Gianni Versace a lui Ryan Murphy. Pentru prestația lui, a primit o nominalizare la premiile Emmy la categoria cel mai bun actor în rol secundar.

În 2010, Ricky Martin a dezvăluit public faptul că este gay. În cadrul unui interviu acordat publicației People, artistul a mărturisit că a suferit de PTSD după interviul din 2000 când cunoscuta gazdă TV Barbara Walters i-a cerut să-și definească sexualitatea, forțând practic un coming-out televizat. „Când a trântit întrebarea, m-am simțit violat, pentru că pur și simplu nu eram pregătit pentru un coming-out. Îmi era foarte frică.” Cu diverse ocazii, și-a folosit vocea pentru a vorbi despre mai multe cauze sociale, cum ar fi combaterea traficului de persoane, ajutorarea copiilor aflați în situații vulnerabile și drepturile comunității LGBTQIA+.

În ultimii ani, Ricky Martin a fost acuzat în mai multe rânduri de agresiune sexuală, însă acuzațiile au fost găsite nefondate de tribunal.

