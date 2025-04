Iulia Vântur, declarații despre cum a colaborat cu Ricky Martin. Ea a cântat în deschiderea unui concert susținut de artist: „Un moment special”

La finalul anului 2024, Iulia Vântur a avut de o experiență inedită în cariera ei muzicală. Artista a cântat în deschiderea unui concert susținut de Ricky Martin în Dubai.

Pentru Iulia Vântur, a fost un moment important cel în care a cântat în deschiderea concertului susținut de Ricky Martin în Dubai. Artista a urcat pe scenă în fața a mii de spectatori, purtând un costum roșu elegant și a oferit un spectacol de neuitat alături de dansatorii săi, demonstrând și de această dată că își consolidează poziția pe scena internațională.

După ce a fost aplaudată la scenă deschisă în deschiderea concertului susținut de Ricky Martin în Dubai, Iulia Vântur a avut parte de un moment special și în culise. Vedeta s-a întâlnit cu celebrul artist internațional, iar interacțiunea dintre cei doi a fost plină de căldură și bună dispoziție. Cei doi au dat mâna, au purtat o conversație prietenoasă și s-au îmbrățișat, moment care a fost surprins în câteva imagini.

În cadrul unui interviu acordat recent, Iulia Vântur a vorbit despre cum a fost să colaboreze cu Ricky Martin. Artista a precizat că este de multă vreme o fană a lui și a reprezentat o onoare pentru ea acest moment important din carieră.

„Eu sunt fan Ricky Martin din adolescență. Pentru mine, el este nr. 1 în topul performerilor. Prietenii mei știu cât de mult îmi place și îl admir. În urmă cu un an, am zburat din India în Spania să-l văd cântând live. L-am întâlnit la diverse gale, prin lume, însă m-am bucurat că m-a cunoscut în rolul de artist. Concertul pe care l-am ținut în show-ul lui Jason Derulo a fost apreciat și mi-a adus această șansă de a cânta, mai târziu, și în show-ul lui Ricky Martin. Pas cu pas se construiește totul. Tot ce am făcut în această viață m-a ajutat. Cariera de prezentator în comunicarea cu publicul, în concerte, muzica în teatru și actorie etc”, a spus Iulia Vântur pentru VIVA!