Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat

Claudia Schiffer a uimit cu apariția ei într-un costum de baie alb, celebrând împlinirea vârstei de 55 de ani.

Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat

Claudia Schiffer și-a reafirmat statutul de supermodel luni, când a publicat mai multe fotografii spectaculoase în costum de baie, pentru a marca împlinirea a 55 de ani.

Claudia Schiffer a împlinit 55 de ani

Ea și-a sărbătorit ziua de naștere printr-o postare pe Instagram, unde a apărut într-un costum de baie alb, cu decolteu adânc, care îi evidenția silueta și picioarele lungi. Cu un zâmbet radiant și părul blond platinat aranjat în bucle lejere, Claudia a pozat lângă o piscină luxoasă, într-o locație însorită.

Modelul a accesorizat ținuta cu o pereche de ochelari albi și mai multe coliere din aur, părând că timpul nu a lăsat nicio urmă asupra ei de la începutul carierei, în anii ’90, când devenea una dintre cele mai cunoscute figuri ale modei. Deși au trecut 35 de ani de la primele campanii pentru Guess (1989) și de la momentul în care a devenit imaginea Chanel (1990), vedeta arată aproape la fel de tânără și strălucitoare.

În postare, Claudia a prezentat și câteva produse Rhode, inclusiv faimosul suport de gloss pentru telefon și o brățară personalizată cu pandantive aurii. Ea este imaginea cremei Barrier Butter, lansată de brandul fondat de Hailey Bieber, care a explicat că și-a dorit „pe cineva care să transmită energie iconică” pentru campanie.

În descrierea fotografiilor, Schiffer a scris simplu: „55 astăzi, atât de norocoasă să am o zi de naștere fericită și sănătoasă!!”.

Printre primele care i-au transmis urări a fost colega ei din generația 90, Christy Turlington, dar și Donatella Versace, care i-a lăsat un mesaj emoționant: „La mulți ani, draga mea prietenă @claudiaschiffer!! Te iubesc enorm! Bucură-te de fiecare clipă astăzi”.

Într-un interviu acordat în octombrie pentru British Vogue, Claudia a dezvăluit secretul aspectului său tineresc: o alimentație echilibrată, cu puțini carbohidrați, zahăr și lactate, consum minim de alcool și hidratare intensă.

„Încerc să beau trei-patru litri de apă pe zi – e greu și trebuie să mă concentrez, dar mi-am cumpărat un pahar mare Owala pe care îl umplu dimineața și nu merg la culcare până nu beau cel puțin trei”, a spus ea.

Supermodelul și-a serbat ziua la doar o zi după ce și-a susținut soțul, regizorul Sir Matthew Vaughn, afișându-se într-un tricou al echipei de fotbal Brentford, club în care acesta a investit recent. Claudia a reușit să transforme și echipamentul sportiv într-o apariție chic, combinându-l cu jeanși albaștri, pantofi cu toc și ochelari albi.

Cei doi au fost văzuți în tribune sâmbătă, la victoria echipei Brentford împotriva celor de la Aston Villa (1-0). Vaughn a investit în clubul din Premier League în iulie, alături de omul de afaceri sud-african Gary Lubner.

Claudia și Matthew, căsătoriți din 2002, au împreună trei copii: Caspar (22 de ani), Clementine Poppy (20 de ani) și Cosima (15 ani). Într-un interviu acordat anul trecut pentru HELLO!, Schiffer a spus că familia i-a schimbat prioritățile.

„În anii 20 călătoream peste tot, eram competitivă și concentrată pe carieră. Totul s-a schimbat după ce am avut copii. Acum mă consider norocoasă să am o familie minunată, sunt mândră de copiii mei și bunăstarea lor e prioritatea noastră”.

Claudia a fost una dintre supermodelele originale alături de Cindy Crawford, Linda Evangelista și Christy Turlington. Privind în urmă, ea recunoaște că perioada anilor 90 a fost unică și „revoluționară” pentru modă.

„Am traversat toate granițele dintre catwalk, editorial și comercial, devenind nume cunoscute la nivel mondial și construindu-ne succesul prin propriile forțe. A fost obositor, dar o experiență incredibilă. Abia când m-am căsătorit și am încetinit ritmul, mi-am dat seama cât de special a fost acel deceniu – de neegalat”.

