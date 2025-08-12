Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut la întoarcere

Andreea Berecleanu și soțul ei, medicul estetician Constantin Stan, au lăsat în urmă agitația Bucureștiului pentru câteva zile de relaxare pe litoral. Au ales să meargă cu trenul, un obicei pe care prezentatoarea TV îl păstrează de ani buni, iar călătoria spre Constanța a decurs fără incidente.

Andreea Berecleanu, experiență cu CFR

„Credeați că am abandonat obiceiul de a merge cu trenul către mare? Nuuuu. La 8:11 azi dimineață am fugit spre Constanța. Da, am ajuns deja, bate vântul cu putere, dar se poate sta la plajă sau la mal. Poate mâine se mai calmează valurile”, le-a povestit Andreea urmăritorilor săi.

Timp de două zile, cei doi s-au bucurat de soare, plajă și de zgomotul valurilor, chiar dacă vântul nu le-a dat pace. Însă la întoarcere au avut parte de o schimbare de plan. Trenul lor a fost anulat, iar în locul lui CFR Călători le-a pus la dispoziție o garnitură nouă, proaspăt introdusă pe ruta București Nord – Constanța.

„Trenule, mașină mică… Ce credeți? Ni s-a anulat trenul de întoarcere cu varianta nou nouță a CFR-ului. Diferența? Alt vagon, alte locuri, tetiere albe, nu mai înțeleg nimic. N-a fost rău, dar oare îl mai nimerim și data viitoare? Scuze, iar am avut noroc”, a scris prezentatoarea.

Surpriza a venit sub forma unuia dintre noile trenuri electrice Alstom – RE Coradia Stream, introduse oficial în circulație pe 7 august 2025. Aceste garnituri moderne ating viteze de până la 160 km/h, ceea ce le face cele mai rapide trenuri din România la ora actuală.

Ce spune prezentatoarea despre renunțarea la televiziune

În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Intact după 17 ani de colaborare.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Berecleanu a mărturisit că nu ia în calcul renunțarea la televiziune, cel puțin nu în viitorul apropiat.

„Am stat puțin departe, câteva luni. Raportat la cei aproape 35 de ani, chiar e prea puțin. Poate că noi, cei aflați în fața oamenilor, atația ani expuși tuturor tipurilor de public, de emoții, de consum, stres, ar trebui să luăm un an sabatic, din când în când. În ceea ce mă privește, nu a existat niciodată o pauză de meserie, aceea de jurnalist și comunicator, și nici nu va fi prea curând, probabil”, a povestit ea pentru VIVA.

Prezentatoarea a mărturisit că nu se gândește la a pleca definitiv din România, însă are o destinație unde i-ar plăcea să petreacă mai mult timp.

„Nu știu ce motive ar trebui să iau în calcul pentru a pleca definitiv. Poate singurul ar fi dacă unul dintre copii, peste ani, ne-ar solicita ajutorul temporar. Altfel, am sta în Franța, tot așa, pe perioade scurte de timp, alternând cu România”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!

Foto: Arhiva ELLE

