Andreea Berecleanu, mesaj emoționant pentru soțul ei, Constantin Stan, de ziua lui de naștere: „Inima ta bună”

Andreea Berecleanu i-a transmis un mesaj plin de emoție soțului ei, Constantin Stan, cu ocazia zilei sale de naștere. De asemenea, cu o zi înainte, prezentatoarea TV și partenerul ei de viață au marcat și aniversarea căsătoriei lor.

Andreea Berecleanu, dublă aniversare în familie

Andrea Berecleanu a sărbătorit ziua de naștere a soțului ei, Constantin Stan, într-un mod emoționant, postând pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de acesta, însoțită de un mesaj plin de afecțiune și apreciere.

„Inima ta bună, mintea sclipitoare, caracterul, toate ne fac să te iubim în fiecare clipă a vieții noastre lângă tine. Și nu doar noi, ai tăi, dar și cei care te cunosc așa cum ești. La mulți ani, iubitule, să ai timp să faci ce-ți place și să fii sănătos! Între 4 ochi, urările prind formă @dr.stanconstantin”, a scris prezentatoarea TV, exprimându-și astfel dragostea și recunoștința pentru partenerul ei.

Postarea a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii de la fani și prieteni, care au felicitat cuplul și au remarcat frumusețea relației lor. Andrea Berecleanu și Constantin Stan formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz-ul românesc, iar gestul ei a fost o dovadă a legăturii puternice și a respectului reciproc dintre cei doi.

Pe lângă mesajul emoționant pentru ziua de naștere a soțului ei, Andreea Berecleanu a celebrat și aniversarea căsniciei lor de 9 ani, postând pe rețelele sociale o fotografie de cuplu cu Constantin Stan.

„Noi. Așa cum știm, așa cum simțim, așa cum ne-am găsit. O zi aniversară pentru noi doi, o cununie de vis, o nuntă cu bucurie, de care ne amintim mereu. Și astăzi, la fel, cu tot ce e bun în jurul nostru.”, a scris prezentatoarea, evidențiind legătura profundă și iubirea care continuă să îi unească după aproape un deceniu de căsnicie.

Detalii despre căsnicia lor

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit în noiembrie 2016. Partenerul prezentatoarei TV este fondatorul unei clinici în domeniul esteticii și este cunoscut pentru inovațiile pe care le-a adus domeniului, de la instrumente folosite în practica sa, la proceduri noi la granița dintre frumusețe și sănătate. După apropierea de acesta, vedeta și-a lărgit preocupările și către domeniul de interes al soțului său, pe care îl ajută deseori în comunicarea și promovarea legată de activitățile sale profesionale. Andreea Berecleanu a mai fost căsătorită în trecut cu Andrei Zaharescu. Au divorțat în 2013 și au împreună doi copii, pe Eva și Petru.

Într-un interviu de acum ceva timp, Andreea Berecleanu a vorbit despre decizia ei de a amâna căsătoria cu medicul Constantin Stan, deși a știut încă de la începutul relației că își dorește să facă acest pas.

„Cererea a venit imediat, la câteva săptămâni distanță, moment în care am spus DA. Doar că era prea devreme pentru Eva și Petru, ei nu erau pregătiți în acel moment pentru acest pas. Trăiau cu noi, în noua formulă, erau bine, nu au avut nevoie nici de terapie. Doar că nu am vrut să risc deloc să-i rănesc printr-un gest de nerăbdare. Eu și Constantin ne iubeam, asta era clar. Eram deja o familie. Peste trei ani, când am hotărât să facem pasul către căsătorie, copiii erau deja pregătiți și bucuroși pentru eveniment. L-au înțeles”, a declarat Andreea Berecleanu pentru VIVA!.

Citește și:

Motivul pentru care Jorge a ales școli private pentru copiii lui. Ce a mărturisit artistul: „Învățatul în exces la toate materiile nu cred că e benefic și…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro