Andreea Berecleanu, detalii neștiute despre începutul în carieră. Ce și-a cumpărat din primul salariu: „Alegerile au fost bune și firești”

În noiembrie 2020, Andreea Berecleanu își anunța cu entuziasm urmăritorii că revine în televiziune, ca prezentatoare a principalului jurnal de știri de la Prima TV, după ce în același an a plecat de la Antena 1. Prezentatoarea TV a decis să părăsească postul Intact după 17 ani de colaborare.

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!