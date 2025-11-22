5 accesorii must-have pentru acest sezon

Văzute pe podiumurile marilor case, accesoriile sezonului oscilează între funcțional și fantezist, un mix subtil între piese practice și accente statement care atrag instant privirea. Ele sunt detaliile care pot transforma un outfit banal într-unul memorabil, adăugând profunzime, textură și personalitate. De la pălării fanteziste și curele statement, la bijuterii aurii masive, șosete de impact sau gulere din blană artificială, accesoriile devin instrumente de expresie individuală, capabile să schimbe instant tonul și atitudinea unei ținute. Poartă-le ca pe o extensie a stilului tău, cu încredere și imaginație.

Pălăria excentrică

Pălăria revine în centrul atenției, transformându-se din simplu accesoriu în declarație de stil și încredere. Pe podiumurile Anna Sui, Louis Vuitton și Giorgio Armani, modelele nonconformiste readuc farmecul teatral al eleganței clasice, reinterpretat printr-o viziune modernă. Cu forme ample, linii sculpturale și texturi neașteptate, pălăriile toamnei devin accentul ideal al unei apariții memorabile. Vor completa armonios un palton masculin, o rochie midi din stofă sau un pulover din tricot fin, adăugând o notă de rafinament oricărei apariții.

Bijuteria aurie masivă

Bijuteriile aurii masive domină tendințele acestui sezon, transformându-se din detaliu decorativ în piesă de rezistență. În colecțiile pentru toamnă-iarnă 2025 semnate Miu Miu, Fendi și Balmain, lanțurile groase, brățările sculpturale și cerceii statement au redefinit ideea de putere și eleganță. Aurul capătă o alură modernă, mai puțin opulentă și mai mult arhitecturală, conturând o feminitate sigură pe sine. Poartă-le acum în contrast cu materiale mate, tricotaje fine sau costume minimaliste pentru un efect sofisticat și actual.

Curele suprapuse

Sezonul acesta, curelele devin adevărate instrumente de stil, conturând talia și transformând silueta într-un exercițiu de eleganță controlată. Văzute pe podiumurile Max Mara, Bally sau Christopher Esber, ele se poartă suprapuse, în combinații de texturi și dimensiuni, pentru un efect vizual puternic și modern. Poartă-le peste sacouri masculine, paltoane lungi sau pulovere tricotate, pentru a defini forma și a adăuga echilibru între forță și feminitate. Este acel detaliu care oferă instant coerență și atitudine unui look de sezon.

Gulerul din blană artificială

În sezonul toamnă-iarnă 2025, gulerul din blană artificială devine detaliul esențial al garderobei de iarnă. Prada, Fendi și Jil Sander l-au readus pe podium în versiuni ample, purtate cu mantouri, jachete și sacouri, pentru un plus de textură și rafinament. Inspirate de eleganța anilor 70, aceste accente oferă un contrast interesant între confort și structură. Poartă-le acum peste un palton din lână sau o jachetă minimalistă, pentru un efect sofisticat și modern.

Șosetele înalte

Knee-high socks revin în prim-plan în sezonul toamnă-iarnă 2025, aducând un aer proaspăt și feminin garderobei de iarnă. Pe podiumurile Valentino, Dior și Miu Miu, au fost reinterpretate în versiuni elegante, din materiale fine sau tricotate, cu un aer retro rafinat. Acest detaliu versatil adaugă textură și personalitate oricărei ținute. Poartă-le acum cu fuste scurte, pantaloni din lână și loafers, pentru un look echilibrat și actual.

