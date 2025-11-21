Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 24-30 noiembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 24-30 noiembrie 2025

Este important pentru echilibrul tău emoțional ca tot ceea ce gândești să fie expus într-o manieră cât mai autentică. Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele vor fi caracterizate de aventură și riscuri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 24-30 noiembrie 2025

Indiferent că este vorba de viața personală, de carieră, de relații sau de orice alt aspect al vieții tale, totul suferă modificări substanțiale în această perioadă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 24-30 noiembrie 2025

Indiferent de modul în care vor decurge lucrurile în plan profesional, noul început este unul atractiv pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 24-30 noiembrie 2025

Vitalitatea care te acompaniază pe parcursul întregii săptămâni te ajută să reduci destul de mult efectele negative ale stresului. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 24-30 noiembrie 2025

Nu are niciun rost să îți începi săptămâna cu o dispoziţie negativă, mai ales dacă acest lucru se datorează unor persoane din anturajul tău. Cei care nu îţi apreciază dedicarea şi încrederea nu merită timpul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 24-30 noiembrie 2025

Deși nu ești conștientă de cum vor decurge lucrurile în acest sector al vieții tale, evenimentele care au loc în plan profesional te provoacă să îți creionezi noi obiective. Îți dorești afirmare socială și profesională cu toată ființa. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 24-30 noiembrie 2025

Cariera va avea și ea de suferit de pe urma instabilității emoționale deoarece alegerile pe care le vei face nu vor fi cele potrivite. Dacă îți dorești autenticitate și încredere, oferă autenticitate și încredere! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 24-30 noiembrie 2025

Modul constructiv și empatic în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. Astrele te vor agita destul de mult din punct de vedere energetic și asta se va întâmpla pentru că nu îți găsești sensul prin ceea ce faci zi de zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 24-30 noiembrie 2025

Atunci când trebuie să faci compromisuri în raport cu propria stare de bine, nu ai făcut de prea multe ori alegerea corectă. Nu mai permite celor din jur să îți zdruncine echilibrul psihic! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 24-30 noiembrie 2025

Persoanele din colectivul de la birou încearcă întotdeauna să își impună punctul de vedere, iar asta te irită. Cu toate astea, cariera este ceva prioritar pentru tine și vei încerca să faci compromisuri în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 24-30 noiembrie 2025

Modul în care se aliniază planetele în perioada următoare te va face să pierzi controlul asupra propriului echilibru. Chiar dacă te simți constrânsă de anumite reguli, este esențial să îți dai seama de importanța acestora. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 24-30 noiembrie 2025

Fluctuațiile financiare sunt destul de inconfortabile pentru tine. Oricât de mult ești conștientă în mod rațional de acest lucru, acestea tot te scot din zona de confort. Nu reușești să te organizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

