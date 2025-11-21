Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2025

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 24-30 noiembrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 24 - 30 noiembrie 2025

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 24-30 noiembrie 2025, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 24-30 noiembrie 2025

Este important pentru echilibrul tău emoțional ca tot ceea ce gândești să fie expus într-o manieră cât mai autentică. Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele vor fi caracterizate de aventură și riscuri. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 24-30 noiembrie 2025

Indiferent că este vorba de viața personală, de carieră, de relații sau de orice alt aspect al vieții tale, totul suferă modificări substanțiale în această perioadă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 24-30 noiembrie 2025

Indiferent de modul în care vor decurge lucrurile în plan profesional, noul început este unul atractiv pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 24-30 noiembrie 2025

Vitalitatea care te acompaniază pe parcursul întregii săptămâni te ajută să reduci destul de mult efectele negative ale stresului. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 24-30 noiembrie 2025

Nu are niciun rost să îți începi săptămâna cu o dispoziţie negativă, mai ales dacă acest lucru se datorează unor persoane din anturajul tău. Cei care nu îţi apreciază dedicarea şi încrederea nu merită timpul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 24-30 noiembrie 2025

Deși nu ești conștientă de cum vor decurge lucrurile în acest sector al vieții tale, evenimentele care au loc în plan profesional te provoacă să îți creionezi noi obiective. Îți dorești afirmare socială și profesională cu toată ființa. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 24-30 noiembrie 2025

Cariera va avea și ea de suferit de pe urma instabilității emoționale deoarece alegerile pe care le vei face nu vor fi cele potrivite. Dacă îți dorești autenticitate și încredere, oferă autenticitate și încredere! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 24-30 noiembrie 2025

Modul constructiv și empatic în care ai ajuns să comunici cu cel de lângă tine este de necontestat. Astrele te vor agita destul de mult din punct de vedere energetic și asta se va întâmpla pentru că nu îți găsești sensul prin ceea ce faci zi de zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 24-30 noiembrie 2025

Atunci când trebuie să faci compromisuri în raport cu propria stare de bine, nu ai făcut de prea multe ori alegerea corectă. Nu mai permite celor din jur să îți zdruncine echilibrul psihic! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 24-30 noiembrie 2025

Persoanele din colectivul de la birou încearcă întotdeauna să își impună punctul de vedere, iar asta te irită. Cu toate astea, cariera este ceva prioritar pentru tine și vei încerca să faci compromisuri în acest sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 24-30 noiembrie 2025

Modul în care se aliniază planetele în perioada următoare te va face să pierzi controlul asupra propriului echilibru. Chiar dacă te simți constrânsă de anumite reguli, este esențial să îți dai seama de importanța acestora. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 24-30 noiembrie 2025

Fluctuațiile financiare sunt destul de inconfortabile pentru tine. Oricât de mult ești conștientă în mod rațional de acest lucru, acestea tot te scot din zona de confort. Nu reușești să te organizezi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Horoscop anual 2026 Pești. Previziuni pentru zodia Pești, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Pești. Previziuni pentru zodia Pești, în 2026
Zodiile care se pricep perfect la manipulare
Astrologie
Zodiile care se pricep perfect la manipulare
Horoscop anual 2026 Scorpion. Previziuni pentru zodia Scorpion, în 2026
Astrologie
Horoscop anual 2026 Scorpion. Previziuni pentru zodia Scorpion, în 2026
Zodiile care îți vor transforma orice vacanță într-o aventură palpitantă
Astrologie
Zodiile care îți vor transforma orice vacanță într-o aventură palpitantă
Cele 4 perechi de zodii care se plac în secret
Astrologie
Cele 4 perechi de zodii care se plac în secret
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 17-23 noiembrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 17-23 noiembrie 2025
Libertatea
Imagini cu casa decorată de Crăciun a Gabrielei Cristea. A împodobit bradul cu decorațiuni turcoaz
Imagini cu casa decorată de Crăciun a Gabrielei Cristea. A împodobit bradul cu decorațiuni turcoaz
Motivul pentru care concertele Deliei de la Madrid și Valencia au fost anulate. Declarația cântăreței: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Motivul pentru care concertele Deliei de la Madrid și Valencia au fost anulate. Declarația cântăreței: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
Eva Măruță, sinceră și matură la numai 10 ani. Confesiuni care i-au lăsat pe Andra și Cătălin în lacrimi
Eva Măruță, sinceră și matură la numai 10 ani. Confesiuni care i-au lăsat pe Andra și Cătălin în lacrimi
Ion Țiriac, apariție alături de Ioana, unica lui fiică. La același eveniment au fost și Kira Hagi și soțul Thomas Ferfelis
Ion Țiriac, apariție alături de Ioana, unica lui fiică. La același eveniment au fost și Kira Hagi și soțul Thomas Ferfelis
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Cine este Arșenica Cocean, cuțitul de aur al lui Orlando Zaharia de la Chefi la cuțite, sezonul 16. Ce a dezvăluit despre ea
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Mariana Moculescu, prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a apărut, deși a zis că nu va veni
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Ce mai face și cum arată Nicoleta Guță în 2025. Fiica manelistului Nicolae Guță este de nerecunoscut
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Macaulay Culkin revine în rolul din Singur Acasă. Cum arată Kevin McCallister la 45 de ani
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
“Vreau să anunț pe toată lumea că familia Clejani s-a destrămat”. Fulgy, derapaj grav pe TikTok. Ce a spus despre mama și sora lui
David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, cere bani pe TikTok să-și plătească facturile: „doar 56 de lei să plătesc curentul”. Deși are aproape 30 de ani, tânărul nu lucrează. Ce a spus legat de faptul că nu are serviciu
David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, cere bani pe TikTok să-și plătească facturile: „doar 56 de lei să plătesc curentul”. Deși are aproape 30 de ani, tânărul nu lucrează. Ce a spus legat de faptul că nu are serviciu
catine.ro
Kate Middleton a participat la evenimentul Royal Variety. Prințesa de Wales a îmbrăcat o rochie verde de catifea
Kate Middleton a participat la evenimentul Royal Variety. Prințesa de Wales a îmbrăcat o rochie verde de catifea
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025. Peștii sunt asumați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2025. Peștii sunt asumați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce ținută a purtat Georgina Rodriguez la Casa Albă. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo și-a etalat formele de invidiat
Ce ținută a purtat Georgina Rodriguez la Casa Albă. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo și-a etalat formele de invidiat
Momentul în care Miss Jamaica a căzut de pe scenă. S-a întâmplat în cadrul rundelor preliminare de la Miss Univers 2025
Momentul în care Miss Jamaica a căzut de pe scenă. S-a întâmplat în cadrul rundelor preliminare de la Miss Univers 2025
Mai multe din astrologie
Horoscop anual 2026 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2026
Horoscop anual 2026 Fecioară. Previziuni pentru zodia Fecioară, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Fecioară? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026 Fecioară.

+ Mai multe
Zodii care încă mai păstrează legătura cu un fost partener, dar fără să spere la o împăcare
Zodii care încă mai păstrează legătura cu un fost partener, dar fără să spere la o împăcare
Astrologie

Pentru aceste zodii nu este neapărat un lucru neobișnuit ca încă să mai păstreze legătura cu un fost iubit.

+ Mai multe
Horoscop anual 2026 Vărsător. Previziuni pentru zodia Vărsător, în 2026
Horoscop anual 2026 Vărsător. Previziuni pentru zodia Vărsător, în 2026
Astrologie

Ești născută în zodia Vărsător? Atunci cu siguranță vrei să afli principalele previziuni din horoscop anual 2026, zodia Vărsător.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC