Nu mai știi cum arată o relație puternică alături de un partener valoros? Câteva repere

Îți dorești mult o relație puternică, stabilă, dar experiențele mai degrabă proaste ți-au alterat perspectiva.

Ești confuză, dezamăgită, nu știi ce să mai crezi ori pe cine să mai crezi. Cum arată din punct de vedere emoțional, psihologic, un bărbat bun? Un bărbat pe care te poți baza și cu care să construiești o relație puternică? În ce fel se va desfășura acea relație? Ce te blochează? Experiențele de cuplu anterioare, credințele cu care vii tu din copilărie, ce vezi în jur la prietenele tale, ce este promovat în social media, online, la tv.

Capitalul de încredere…

… se construiește treptat, iar partenerul este conștient că acesta este un efort necesar pentru ca relația să fie mai puternică, să vă simțiți amândoi în siguranță. Când ai încredere în partenerul tău ești mai relaxată, nu îți umpli mintea cu diverse probleme care nu există, nu analizezi în exces ce spune, ce face sau ar putea face acesta. Ești într-o zonă de confort emoțional pe baza unor dovezi de încredere palpabile. Iar reasigurările sănătoase nu sunt văzute ca o cerință nerealistă, infantilă sau ceri tu prea mult și n-ai încredere în tine. El știe că aceste reasigurări prin care clarificați anumite situații sunt necesare și parte din proces.

Fără confuzie

Discuțiile sensibile nu sunt evitate și în același timp nu fiecare element minor devine o problemă sau temă de discuție. Nu este apreciată și nici încurajată drama, iar comunicarea deschisă, onestă nu este doar preferată ci și o cerință obligatorie. Iar o componentă importantă din comunicare, pe lângă disponibilitatea găsirii de soluții, negocierea, este și a vă asculta reciproc, a vă oferi spațiul în care să fiți ascultați, văzuți, înțeleși.

Obiectivele lui în viață…

… se potrivesc foarte bine cu ale tale, poate că sunt aceleași sau se aliniază, completează foarte bine. Este un om care are un drum, o perspectivă, un țel pentru care lucrează. Iar acele obiective nu presupun izolare, însingurare, concentrare pe sine. Unele au legătură și cu o viață în doi, ori merg în tandem cu ceea ce presupune un cuplu, fără să-l excludă. Aceste obiective, țeluri, au legătură și cu ceea ce consideră partenerul că îi dă sens în viață, iar în spatele sensului se află valorile în funcție de care își ghidează alegerile.

A vă valoriza reciproc

Cu siguranță ai văzut cupluri unde partenerii își vorbesc foarte urât, de-a dreptul se umilesc în public. Ca o luptă pentru putere, cine e cel dominator, cine îl subjugă pe celălalt pe care îl privește de sus, cu dezgust. Cum să fie aceasta o premisă bună pentru o relație sănătoasă? Într-o relație puternică ambii parteneri se respectă și se apreciază reciproc, ba mai mult se admiră. Este o formă de prețuire pentru partea intelectuală, profesională, pentru trăsăturile de caracter. Prețuire care în final este utilă și din punctul de vedere al atracției care nu mai este doar de natură fizică, precum și a alegerii pe care o faci zilnic, conștient, de a forma un cuplu cu omul respectiv.

Așteptări nerealiste pe care le ai în cuplu în funcție de istoricul vostru relațional

