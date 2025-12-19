Ești singură? Cum social media te sabotează în găsirea unui partener de cuplu

Dacă prietenii tăi nu au pe cine să îți prezinte, cum poți cunoaște pe cineva? Ieșind mai des în oraș, participând la activități unde se află oameni din categoria pe care tu o țintești. De exemplu, cei interesați de lectură, artă ori care au opinii politice similare cu ale tale. Ce mai poți face? Cont pe aplicațiile de dating online, să fii mai activă în social media, să devii mai vizibilă online. Iar în ceea ce privește social media e important să fii atentă la capcanele care te duc departe de obiectivul tău.

Atenție cum te promovezi

Pozele pe care tu le postezi, cum ești îmbrăcată, machiată, accesorizată, conținutul căruia îi dai share, citate motivaționale, articole etc. toate creează imaginea ta. Iar în funcție de această imagine vor veni către tine diferiți oameni, inclusiv tipologii pe care de fapt nu ți le-ai dori în viața ta, nici măcar ca amici, deoarece valorile voastre sunt complet diferite. De asemenea, să vinzi o imagine falsă, mult prea cosmetizată care nu are legătură cu cine ești tu în realitate e o formă de minciună care se va întoarce împotriva ta. Nu poți să păstrezi o mască pe durată nedeterminată. Și vrei ca cineva să fie cu tine pentru cine ești tu sau pentru cine vrei să pari?

Imaginea idilică

Începi și te compari cu cuplurile expuse pe social media, cu vacanțele, cadourile, buchetele de flori, aparentele realizări prezentate bombastic. Comparația este nerealistă și îți trezește latura critică, prin care privești ca un eșec fostele tale relații sau etapa în care te afli acum. Crezi că toate celalalte femei au știut să aleagă grozav cei mai buni bărbați, cu care acum se laudă pe social media, iar tu de fiecare dată ai ales cel mai prost. Nu doar că nu privești realist ce se petrece într-un cuplu, dar și cazi pradă acestei strategii strâmbe de marketing și branding personal.

Vorbești cu mai mulți bărbați…

… în același timp, ți se pare că balta are pește și că totul e ok. Că așa funcționează lucrurile în ziua de azi cu multiple discuții în paralel, cu săptămânile, și că asta înseamnă conectare. Să vorbești pe chat sau la telefon nu înseamnă început de relație sau proces real de cunoaștere. Acela este când vă întâlniți față în față, când explorarea și curiozitatea se petrec în realitate, nu într-un univers eteric. Aceste discuții online te pot duce și în eroare, că persoana respectivă e cu adevărat interesată de tine, să uiți măsura și manifestarea corectă a interesului.

FOMO

Fear of missing out sau teama de a pierde ceva te duce încet și sigur către adicția de social media. Dacă cineva a postat ceva și tu pierzi?! Dacă este anunțat vreun eveniment și tu nu vezi postarea, deci pierzi ocazia respectivă de a merge, de a te expune, de a cunoaște pe cineva? Dacă tu omiți să postezi ceva care ar putea fi interesant, care să atragă, deci ratezi o șansă? Câte like-uri ai primit? Cine ți-a văzut story-ul? O analiză perpetuă, obositoare, în care centrul universului tău și unicul tău obiectiv devine găsirea unui partener.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro