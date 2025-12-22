Interpretări neașteptat de neinspirate din partea unor actori foarte buni

Sunt destule cazuri în care un film care a setat anumite pretenții să fie dezamăgitor din cauza interpretării unui actor apreciat și remarcabil.

1. Anne Hathaway

Christopher Nolan a regizat The Dark Knight Rises, în care Anne Hathaway a intrat în pielea Selinei Kyle, care are o dublă identitate, Catwoman. Dacă pentru câțiva fani a fost o surpriză plăcută să o vadă pe actriță în această interpretare negativă și dramatică, unii au considerat că nu are intensitatea necesară unui astfel de personaj.

2. Emma Watson

Emma Watson a jucat-o pe Bella în filmul Beauty and the Beast regizat de Bill Condon. Unii privitori au fost de părere că actrița a fost oarecum stângace în interpretarea ei și că nu a adus prea multă substanță personajului ei.

3. Pierce Brosnan

În celebrul musical Mamma Mia! din 2008, Pierce Brosnan l-a jucat pe Sam Carmichael, unul dintre cei trei potențiali tați ai personajului Sophie, interpretată de Amanda Seyfried. Așa cum era de așteptat deja, toate persoanele din distribuție au fost implicate în coregrafii, dar și momente muzicale. În cazul lui Pierce Brosnan, ambele au reprezentat o provocare imensă, pentru că înainte nu mai dansase sau cântase în proiecte cinematografice, iar asta s-a putut sesiza.

4. Vince Vaughn

Gus Van Sant a regizat în 1998 un remake al filmului Psycho, cu actorul Vince Vaughn în rolul emblematicului personaj Norman Bates. Fanii îl cunoșteau pe actor prin prisma rolurilor sale care stârnesc amuzamentul și nu au considerat că alegerea sa pentru acest film dramatic este potrivită, mai ales că nu a atins deloc prestația tulburătoare și apăsătoroare a lui Anthony Perkins în filmul original din 1960.

5. Leonardo DiCaprio

Celebrul roman The Great Gatsby scris de F Scott Fitzgerald a fost adaptat pe ecrane în 2013. În drama romantică regizată de Baz Luhrmann, Leonardo DiCaprio l-a jucat pe multimilionarul excentric Jay Gatsby. În ceea ce privește prestația actorului, foarte mulți au catalogat-o drept superficială.

6. Julia Roberts

După ce a jucat în Runaway Bride, My Best Friend’s Wedding, Stepmom, Notting Hill, Erin Brockovich, The Mexican și Full Frontal, Julia Roberts a fost distribuită în rolul principal din Mona Lisa Smile. În drama regizată de Mike Newell, actrița a jucat-o pe Katherine Ann Watson, o profesoară de istoria artei de la Colegiul Wellesley din anii 1950, care își dorește să își îndemne studentele să pună la îndoială convingerile vremii. Privitorilor le-a fost dificil să și-o imagineze pe Julia Roberts în acest rol boem și aparent liniștit.

7. Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix l-a jucat pe Napoleon Bonaparte în acest film biografic care poartă semnătura regizorului Ridley Scott. Este un personaj care vine cu o imensă încărcătură istorică și dramatică, mulți fiind de părere că actorul nu a atins acea intensitate pe care o sperau.

8. Hayden Christensen

Rolul de Anakin Skywalker din Star Wars i-a definit cariera actorului Hayden Christensen. Dacă pentru o parte dintre fanii săi a fost un rol extrem de bun și a reușit să îl aducă mai aproape de public, oferindu-i și o latură umană, pentru alții nu a fost suficient de convingător.

9. Tom Holland

Filmul Uncharted regizat de Ruben Fleischer l-a avut ca protagonist pe Tom Holland. Actorul l-a jucat pe Nathan Drake, care e recrutat de către Victor „Sully” Sullivan, un căutător de comori cu experiență, interpretat de Mark Wahlberg, cu scopul de a recupera o avere adunată de Ferdinand Magellan și care a fost pierdută în urmă cu 500 de ani de Casa Moncada. Cu toate că actorul și-a demonstrat talentul în alte pelicule, nu este cazul și în acest film bazat pe un joc video.

10. Ted Danson

În drama Saving Private Ryan, despre al Doilea Război Mondial și regizată de Steven Spielberg, Ted Danson l-a jucat pe căpitanul Fred Hamill, liderul unui pluton de exploratori care are un rol important în salvarea căpitanului John H. Miller și a oamenilor săi de la împușcarea soldaților germani în orașul francez Neuville. Decizia de a-l distribui pe actor în acest rol i-a luat prin surprindere pe fani, care nu se așteptau să îl vadă într-o astfel de ipostază.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro