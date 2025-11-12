12 seriale fascinante, despre care nu știai că sunt bazate pe cărți

Multe dintre cele mai cunoscute filme de la Hollywood își au originea în cărți, de la Jaws și Jurassic Park până la trilogia The Lord of the Rings regizată de Peter Jackson. Deși adaptările aduc adesea modificări — cum ar fi introducerea unor personaje noi — ele continuă să fie apreciate de fani. Același lucru se aplică și pentru seriale: numeroase producții populare, precum Game of Thrones sau Bridgerton, au pornit din literatură. De fapt, multe seriale de succes – de la thrillere britanice la hituri Netflix – au la bază romane mai puțin cunoscute publicului,

1. Dexter

Serialul Dexter urmărește viața lui Dexter Morgan (Michael C. Hall), analist de sânge la poliția din Miami, care ascunde un secret întunecat: este și un criminal în serie vigilent. Primele episoade se bazează pe romanul Darkly Dreaming Dexter (2004) de Jeff Lindsay, iar multe evenimente provin direct din carte. Totuși, restul seriei TV se abat de la firul cărților, cu personaje și finaluri diferite, inclusiv ultima carte, Dexter Is Dead (2015), oferind un deznodământ diferit pentru Dexter

2. The Queen’s Gambit

Miniseria Netflix The Queens Gambit o are în prim-plan pe Anya Taylor-Joy în rolul lui Beth Harmon, o orfană care devine un geniu al șahului în anii 1950, într-o perioadă în care femeile nu aveau loc în vârful competițiilor. După ce învață șah la orfelinat, cariera ei explodează odată ce este adoptată, însă succesul vine la pachet cu dependențe de alcool și droguri, alimentate de traumele copilăriei și moartea mamei adoptive, Alma.

Deși mulți cred că povestea este inspirată din fapte reale, seria este de fapt o adaptare a romanului The Queen’s Gambit (1983) scris de Walter Tevis. Adaptarea rămâne fidelă temelor originale – dependența, feminismul și familia – dar introduce și unele diferențe, cum ar fi relația mai apropiată dintre Beth și Alma, mai puțin accentuată în carte.

3. Killing Eve

Killing Eve urmărește ofițerul MI6 Eve (Sandra Oh) și asasina Villanelle (Jodie Comer) într-un joc obsesiv de șoarecele și pisica, plin de pericole. Serialul este bazat pe seria de cărți Villanelle de Luke Jennings; deși prima sezon respectă cartea, sezoanele următoare și finalul diferă, păstrând totuși esența relației dintre cele două personaje.

4. One Day

One Day urmărește povestea Emmei (Ambika Mod) și a lui Dexter (Leo Woodall) pe parcursul a 15 ani, de la întâlnirea lor după facultate până la evoluția de la prietenie la relație romantică, cu suișurile și coborâșurile aferente. Serialul Netflix este bazat pe cartea lui David Nicholls din 2009, păstrând fidel esența poveștii, deși unele evenimente au fost devansate cu câțiva ani și au fost făcute mici modificări de detalii.

5. Call the Midwife

Call the Midwife urmărește viața personală și profesională a unor moașe din Londra între anii 1950 și 1970, abordând sarcini, boli, dependențe și introducerea contraceptivelor. Serialul britanic, premiat cu BAFTA, este bazat pe memorii ale asistentei Jennifer Worth, care a lucrat în East End, iar succesul de durată a dus și la includerea unor materiale originale pe lângă povestirile din cărți.

6. Mindhunter

Mindhunter este un thriller despre dezvoltarea Unității de Științe Behaviorale a FBI, în care agenții Bill Tench și Holden Ford intervievează criminali în serie și perfecționează metodele de profilare criminală. Serialul Netflix se bazează pe cartea non-ficțiune Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit de John E. Douglas și Mark Olshaker, iar deși personajele principale sunt fictive, ele se inspiră din activitatea reală a agenților FBI în construirea profilurilor criminalilor.

7. Not Dead Yet

Not Dead Yet este un sitcom ABC despre Nell (Gina Rodriguez), o jurnalistă care se întoarce la vechiul job în California după ce viața ei din Londra se destramă. În serial, ea scrie necrologuri și poate vedea fantome, ceea ce influențează modul în care își îndeplinește sarcinile. Show-ul se bazează pe cartea din 2020 Confessions of a Forty-Something Fk Up de Alexandra Potter, însă în carte Nell nu vede fantome. În ciuda diferenței, tema principală despre acceptarea vieții așa cum vine rămâne centrală, iar prietenia, precum relația cu Cricket, este la fel de importantă în ambele versiuni.

8. Bones

Bones urmărește colaborarea dintre antropologul forensik Dr. Temperance Brennan și agentul FBI Seeley Booth (David Boreanaz) în rezolvarea crimelor. Serialul de 12 sezoane prezintă cazuri diferite în fiecare episod, dar și răufăcători recurenți precum Grave Digger sau Christopher Pelant. Show-ul se bazează pe cărțile Dr. Kathy Reichs, o antropologă reală, însă similitudinile se opresc la numele personajului principal. Chiar și așa, fanii pot continua să urmărească investigațiile reale ale lui Brennan în romanele lui Reichs, iar serialul face uneori referire meta la autoarea cărților.

9. M*A*S*H

M*A*S*H' prezintă activitatea medicilor și a personalului unui Spital Militar Mobil din Coreea în timpul Războiului Coreean. Deși are format de sitcom, serialul este mai degrabă comedy-drama, abordând tensiunile dintre recruții voluntari și cei obligați să servească, dar și comentarii subtile despre Războiul Rece, prin personajul lui Alan Alda, Hawkeye Pierce. Serialul se bazează pe romanul MASH: A Novel About Three Army Doctors (1968) al fostului chirurg militar H. Richard Hornberger, sub pseudonimul Richard Hooker. Deși păstrează multe personaje și teme din carte, pe parcursul celor peste 250 de episoade au fost făcute și modificări.

10. Palm Royale

Palm Royale urmărește povestea lui Maxine Dellacorte-Simmons (Kristen Wiig), care vrea să intre în înalta societate din Palm Beach în 1969, infiltrându-se în clubul exclusivist Palm Royale. Serialul Apple TV+ prezintă cum Maxine atrage sponsori și urcă treptat în ierarhia socială, folosindu-și creativitatea pentru a-și atinge scopul. Adaptarea diferă de cartea Mr. & Mrs. American Pie de Juliet McDaniel: acțiunea are loc în Scottsdale, Arizona, iar Max trebuie să-și refacă viața după ce soțul a părăsit-o pentru secretara sa tânără și să câștige concursul Mrs. American Pie. Personajul este inspirat de bunica autoarei, fostă Mrs. Minnesota 1956.

11.House of Cards

House of Cards urmărește ascensiunea politică a lui Frank Underwood (Kevin Spacey) și a soției sale Claire (Robin Wright), explorând puterea, ambiția și manipularea în politica americană. Serialul este adaptat din romanul britanic House of Cards (1989) de Michael Dobbs, care urmărește sistemul politic britanic. Deși numele personajelor și funcțiile politice s-au schimbat, scopul lui Frank/Francis rămâne același: să ajungă în cea mai înaltă poziție de putere. Titlul păstrează un omagiu subtil originilor britanice, combinând House of Commons și House of Lords

12. You

You urmărește obsesia lui Joe Goldberg (Penn Badgley), un manager de librărie criminal, pentru diverse femei, eliminând pe oricine stă în calea sa. Deși este fermecător, Joe rămâne un personaj condamnabil, iar serialul explorează psihologia sa întunecată de-a lungul a cinci sezoane. Show-ul se bazează pe seria de cărți You de Caroline Kepnes: primul sezon urmează îndeaproape primul roman, iar sezonul doi se inspiră liber din al doilea, Hidden Bodies (2016). Ulterior, serialul se îndepărtează tot mai mult de cărți, creând un timeline paralel, după cum explică showrunnerul Sera Gamble.

foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro