Filme și seriale noi de văzut în luna octombrie 2025 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Steve

Plasată la mijlocul anilor ’90, acțiunea filmului Steve este o reimaginare a bestsellerului Shy, scris de Max Porter. Filmul urmărește o zi crucială din viața directorului Steve (Cillian Murphy, câștigător al premiului Oscar) și a elevilor săi de la o școală de corecție.

În timp ce Steve luptă pentru a proteja integritatea școlii și a împiedica închiderea iminentă a acesteia, se confruntă cu propriile probleme de sănătate mintală. În paralel, îl descoperim pe Shy (Jay Lycurgo), un adolescent prins între un trecut dur și un viitor incert, care încearcă să-și împace fragilitatea interioară cu pornirile violente și autodistructive.

Premiera: 3 octombrie

The Woman in Cabin 10

În timp ce se afla pe un iaht de lux pentru o misiune, o jurnalistă observă cum o pasageră este aruncată peste bord târziu în noapte. Însă cum toți călătorii și personalul sunt prezenți, i se spune că nu s-a întâmplat nimic. Deși nimeni nu o crede, ea continuă să caute răspunsuri, punându-și propria viață în pericol. Bazat pe bestsellerul Femeia din cabina 10, de Ruth Ware. Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Gitte Witt, Art Malik, Daniel Ings, David Morrissey fac parte din distribuție.

Premiera: 10 octombrie

The Witcher – Sezonul 4

După evenimentele care au schimbat Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer și Ciri se regăsesc separați de un război nemilos și nenumărați dușmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart și scopurile lor devin tot mai clare, ei dau peste aliați neașteptați, dornici să li se alăture în călătoriile lor. Iar dacă vor reuși să accepte aceste „familii găsite”, s-ar putea să aibă o șansă reală de a se reuni… pentru totdeauna. Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Laurence Fishburne, Eamon Farren, Anna Shaffer fac parte din distribuție.

Premiera: 30 octombrie

Dudes

Patru prieteni apropiați, de 40 de ani, încearcă să se adapteze la noile norme ale masculinității moderne, dar eforturile lor par să complice și mai mult lucrurile.

Premiera: 2 octombrie

Rockstar Duki from the end of the world

Un documentar în care Duki își spune povestea: de la primele rap battles la ascensiunea ca star trap argentinian și creator de hituri consacrat.

Premiera: 2 octombrie

The Game: You Never Play Alone

O dezvoltatoare de jocuri video dedicată carierei se revoltă împotriva așteptărilor misogine după ce devine ținta unor atacuri violente, atât online, cât și în realitate.

Premiera: 2 octombrie

Monster: The Ed Gein Story

Povestea șocantă a lui Ed Gein, criminalul și jefuitorul de morminte, care a inspirat cei mai faimoși ucigași de pe marele ecran.

Premiera: 3 octombrie

Rhythm + Flow France: After the Beat

Acest documentar explorează viața unor foști concurenți emblematici din Ritm + rimă: Franța și ne dezvăluie eforturile lor de a cuceri scena hip hop-ului.

Premiera: 3 octombrie

The New Force

O secție de poliție cu personal insuficient din Suedia anilor 1950 lansează un experiment îndrăzneț și angajează primul grup de agente. Inspirat din fapte reale.

Premiera: 3 octombrie

True Haunting

Prin reconstituiri captivante și interviuri din prezent, acest serial terifiant explorează întâlnirile paranormale din perspectiva celor care le-au trăit.

Premiera: 7 octombrie

Caramelo

După un diagnostic care îi schimbă viața, un bucătar promițător descoperă speranța și umorul cu ajutorul unui companion canin remarcabil, în această tragicomedie.

Premiera: 8 octombrie

Néro the Assassin

Franța anului 1504. Un asasin care fuge de dușmani își regăsește fiica de mult pierdută și este nevoit să aleagă ce să salveze: pe ea, pe el însuși sau lumea.

Premiera: 8 octombrie

Boots

După ce se alătură pe negândite Marinei SUA, un adolescent umilit găsește un nou scop în viață, dar și o frăție neașteptată în rândul echipei pestrițe de recruți.

Premiera: 9 octombrie

Victoria Beckham

Intră în atelierul londonez al Victoriei Beckham, unde fosta Spice Girl devenită designer renumit își dezvăluie viața și se pregătește pentru Săptămâna Modei de la Paris.

Premiera: 9 octombrie

My Father, the BTK Killer

Crescută de un bărbat care duce o viață dublă monstruoasă, fiica ucigașului BTK relatează povestea ei înfiorătoare în acest documentar despre crime reale.

Premiera: 10 octombrie

No One Saw Us Leave

Trecând printr-o despărțire cu probleme, o femeie luptă să-și recupereze copiii răpiți de către soțul ei. Un serial dramatic inspirat de o poveste adevărată.

Premiera: 15 octombrie

Starting 5 – Sezonul 2

Un serial fascinant care îi urmărește pe Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton și James Harden de-a lungul sezonului NBA 2024 – 2025.

Premiera: 16 octombrie

The Diplomat – Sezonul 3

Prinsă în vârtejul unei crize diplomatice, Kate trebuie să facă față unei noi administrații fragile și unei amenințări mortale, cu consecințe ce pot schimba lumea.

Premiera: 16 octombrie

The Perfect Neighbor

În acest documentar, imaginile surprinse de camerele de corp ale poliției dezvăluie cum un conflict de lungă durată între vecini s-a transformat într-o tragedie.

Premiera: 17 octombrie

Who Killed the Montreal Expos?

O anchetă privind declinul echipei Montreal Expos, prima echipă canadiană din Major League Baseball, și expunerea persoanelor cu adevărat responsabile.

Premiera: 21 octombrie

Mob War: Philadelphia vs. The Mafia

Un război sângeros între mafioții John Stanfa și Joey Merlino aruncă Philadelphia anilor ’90 în haos și violență, într-un serial captivant bazat pe fapte reale.

Premiera: 22 octombrie

The Monster of Florence

O dramă polițistă ce urmărește cazul lui „Il Mostro di Firenze”, primul ucigaș în serie din Italia, care a fugit de justiție și a terorizat națiunea decenii întregi.

Premiera: 22 octombrie

The Elixir

Un elixir dezlănțuie morții vii într-un sat. O familie dezbinată trebuie să se unească și să lupte pentru supraviețuire, în timp ce orașul lor natal se prăbușește.

Premiera: 23 octombrie

A HOUSE OF DYNAMITE

O rachetă de origine necunoscută este lansată împotriva Statelor Unite, declanșând o cursă contracronometru pentru a stabili cine e responsabil și cum trebuie reacționat.

Premiera: 24 octombrie

Babo: The Haftbefehl Story

Interviuri intime cu Haftbefehl și apropiații lui dezvăluie povestea legendarului rapper german, într-un documentar sincer și profund despre viața artistului.

Premiera: 28 octombrie

Nightmares of Nature: Lost in the Jungle

Un serial documentar cu povești despre supraviețuire care îți dau fiori și surprind spectacolul, pericolele și frumusețea sumbră a naturii, din perspectiva prăzii.

Premiera: 28 octombrie

Aileen: Queen of the Serial Killers

Aileen Wuornos rămâne o raritate: o criminală în serie. De la abuzul din copilărie la revelațiile după condamnarea la moarte, acest documentar urmărește viața și crimele ei.

Premiera: 30 octombrie

Amsterdam Empire

Când aventura lui Jack iese la iveală, soția sa, Betty, pune la cale un plan dur pentru a-l lipsi de lucrul pe care îl iubește cel mai mult: imperiul său de cafenele.

Premiera: 30 octombrie

Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will

Filmări rare și interviuri exclusive dezvăluie geniul, sacrificiile și dualitatea vieții publice și private a legendarului compozitor și interpret Juan Gabriel.

Premiera: 30 octombrie

Foto: PR

