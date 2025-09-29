Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit

Misterele din aceste filme s-au dovedit a fi previzibile și lipsite de intensitatea care să te facă să le urmărești cu interes și cu suspans.

1. Nancy Drew

Filmul Nancy Drew a avut-o în rol principal pe Emma Roberts. Actrița a interpretat rolul unei adolescente care se întâmplă să fie și detectivă. Când merge alături de tatăl ei într-o călătorie de afaceri, descoperă o crimă pe care vrea să o investigheze și să o rezolve. Dar, pe cât de palpitant ar părea, pe atât de clar este, pentru că publicul a intuit cum se termină misterul.

2. Spiral: From the Book of Saw

În filmul Spiral: From the Book of Saw, un veteran al poliției, un detectiv și partenerul său începător fac echipă și preiau o anchetă cu privire la crimele cumplite care amintesc de trecutul groaznic al orașului. Conform criticilor, care au acordat un scor de 35%, filmul este mult prea complicat de urmărit pentru că s-a dorit să fie atât un thriller criminal, cât și un film de groază.

3. Saw

Publicul nu poate uita atât de ușor scenele violente și sângeroase din filmul de groază Saw. Dacă la început pare un mister imposibil de rezolvat pentru cei doi bărbați care luptă pentru viața lor după ce sunt capturați, pe parcurs pare că totul a fost evident de la bun început.

4. Lost Girls

Filmul Lost Girls e bazat pe cartea Lost Girls: An Unsolved American Mystery și scrisă de Robert Kolker. Pelicula aduce în prim-plan o serie de crime nerezolvate din Los Island din anul 2010, în care au fost implicate lucrătoare sexuale. Amy Ryan o interpretează pe Mary Gilbert, o mamă care s-a decis să afle adevărul despre dispariția fiicei sale după ce își dă seama că poliția a neglijat acest caz. Publicul își imagina o înlănțuire a evenimentelor mult mai dezvoltată.

5. See How They Run

Filmul See How They Run reprezintă debutul în lungmetraj al lui Tom George și are ca sursă de inspirație piesa de teatru The Mousetrap scrisă de Agatha Christie. Cu o distribuție formată din Adrien Brody, Saoirse Ronan, Harris Dickinson și Kieran Hodgson, filmul părea să aibă deja rețeta succesului. Dar tocmai că are o narațiune deja cunoscută, publicul nu a mai prezentat același interes pentru vizionarea lui.

6. Stonehearst Asylum

Din distribuția filmului Stonehearst Asylum au făcut parte Kate Beckinsale, David Thewlis, Ben Kingsley și Jim Sturgess. Pelicula surprinde un azil de boli psihice și tratamentele terifiante la care sunt supuși pacienții de acolo. Această premisă își pierde interesul înainte de final, pentru că sfârșitul devine previzibil de la jumătatea acțiunii.

7. Murder on the Orient Express

O crimă care se petrece noaptea, chiar la bordul trenului Orient Express, nu îl face deloc indiferent pe cunoscutul detectiv Hercule Poirot, ba din contră, îl determină să înceapă o investigație. Pentru el, fiecare pasager este suspect și joacă un rol esențial în aflarea adevărului. În cazul filmului din 2017 regizat de Kenneth Branagh, publicul deja cunoaștea acțiunea, datorită faptului că pornește de la povestea clasică din romanul polițist scris de Agatha Christie, care a fost adaptată sub diferite forme de-a lungul timpului.

8. Dream House

Will și soția lui se mută alături de fiicele lor, dar află destul de repede că în noua lor locuință a avut loc o crimă în trecut. Pentru liniștea familiei sale, Will pune cap la cap fiecare piesă din acest puzzle și află ce s-a întâmplat. De la bun început, privitorii și-au putut da seama de deznodământul și adevăratul făptaș al filmului Dream House, încă din trailer, ceea ce a dus la pierderea oricărui interes de a-l mai privi cu atenție.

9. Last Night in Soho

Povestea filmului Last Night in Soho se concentrează pe Eloise, o tânără pasionată de modă, care călătorește în trecut, în Londra anilor 1960. Ea o întâlnește pe Sandie, o cântăreață șarmantă pe care o admiră. Însă această întâlnire stabilește, de fapt, o graniță foarte fină între vis și realitate, care o conduce pe Elouise pe drumul unei misiuni despre crime nerezolvate. Cu toate că povestea părea promițătoare, construcția acestuia s-a pierdut pe parcurs și a devenit previzibilă.

10. The Village

În filmul The Village din 2004 facem cunoștință cu atmosfera sumbră și deloc prietenoasă a unui sat de la sfârșitul secolului XIX. Comunitatea creată în jurul acelui sat este terorizată de mai multe creaturi periculoase. Misterul constă în aflarea adevărului despre aceste presupuse prezențe, însă ceea ce se dovedește în final cu acele creaturi a produs o dezamăgire foarte mare în rândul publicului, care își imagina un alt final.

