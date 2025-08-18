10 continuări de filme care n-au meritat să fie criticate

Câteva continuări de filme au fost judecate aspru de critici, însă pe nedrept, pentru că poveștile lor merită să fie văzute mai departe.

1. Ted 2

Primul film Ted, cu Mark Wahlberg în rol principal, a apărut în 2012, iar continuarea a fost lansată în 2015. Seth MacFarlane, care și-a făcut debutul în regie cu acest proiect și care și-a împrumutat vocea pentru ursulețul de pluș, a explorat povestea pe mai departe și a păstrat esența comediei din prima parte.

2. Bad Boys II

În partea a doua a seriei Bad Boys, apărută în 2003 și regizată de Michael Bay, protagoniștii, Will Smith și Martin Lawrence, care îi interpretează pe Mike Lowrey și Marcus Burnett, se reîntâlnesc să investigheze o invazie de droguri în Florida. Distribuția comediei de acțiune este completată de Gabrielle Union, Theresa Randle și Michael Shannon.

3. The First Omen

Pe lângă faptul că este cel de-al șaselea film din franciză, The First Omen este și un prequel al filmului The Omen din 1976. În pelicula din 2024, forțele supranaturale se împletesc cu misterul, conflictele terifiante, secretele înfricoșătoare, dar și cu o neliniște care urmărește tot filmul, de la început și până la final.

4. Smile 2

Filmul Smile 2 din 2024, scris și regizat de Parker Finn, o are în rol principal pe Naomi Scott, care o interpretează pe vedeta pop Skye Riley, cea care experimentează o serie de evenimente înfricoșătoare și consecințe ale popularității. Din distribuție au mai făcut parte Rosemarie DeWitt, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley și Dylan Gelula.

5. A Quiet Place: Day One

În A Quiet Place: Day One, prequel-ul thrillerului post-apocaliptic din 2018, o avem ca protagonistă pe Lupita Nyong’o, care o joacă pe Samira. În pelicula regizată de Michael Sarnoski, ea este prinsă în New York în timp ce are loc o invazie extraterestră violentă.

6. Furiosa: A Mad Max Saga

Anya Taylor-Joy are o forță de neexplicat în secvențele de acțiune din Furiosa: A Mad Max Saga, filmul regizat de George Miller. În acest film, aflăm cine este Furiosa, care a fost jucată de Charlize Theron în Mad Max: Fury Road. Anya Taylor-Joy îi dă viață variantei ei din tinerețe, în timp ce versiunea din copilărie e interpretată de Alyla Browne.

7. Dune: Part Two

Romanul SF scris de Frank Herbert a stat la baza acestui film regizat de Denis Villeneuve care continuă povestea primei părți, lansată în 2021. Cu această ocazie, își fac apariția și câteva personaje noi și interesante, care pot schimba masiv cursul acțiunii. Timothée Chalamet are rolul principal și joacă alături de Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa și Josh Brolin.

8. A Good Day to Die Hard

A Good Day to Die Hard, al cincilea film din franciza Die Hard, a dus secvențele de acțiune la un alt nivel, fiind mult mai explozive și spectaculoase. La toate acestea se adaugă interpretarea lui Bruce Willis în rolul lui John McClane, cel care pornește în Rusia pentru a-l salva pe fiul său, despre care află că e, de fapt, agent CIA.

9. Saw VI

Saw VI s-a detașat față de celelalte filme din franciză prin faptul că adaugă și un strat social despre inechitățile existente, pe lângă povestea deja tulburătoare și de groază. Iar tensiunea acestui thriller crește pe măsură ce lupta pentru propria viață devine singurul scop.

10. Bill & Ted’s Bogus Journey

Filmul Bill & Ted’s Excellent Adventure din 1989 cu Alex Winter și Keanu Reeves în rolurile principale a fost apreciat, în ce continuarea, Bill & Ted’s Bogus Journey, regizată de Peter Hewitt, a generat păreri diverse. Pelicula din 1991 a dus povestea în viitor și a implicat variante robotice ale protagoniștilor, ceea ce a schimbat perspectiva poveștii inițiale.

Citește și:

Cele mai bune seriale despre prietenia între femei

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro