10 filme neinspirate care au fost lansate în ultimii 30 de ani

Printre filmele care au impresionat și au dat mai departe publicului o poveste de reținut, s-au strecurat și pelicule care au eșuat și dezamăgit.

1. Cats

Filmul Cats din 2019 este regizat de Tom Hooper și adaptat după musicalul lui Andrew Lloyd Webber. Această adaptare cinematografică a dezamăgit din aproape toate privințile și nu au reușit să ajungă la public nici povestea și nici prestațiile actrițelor și actorilor din distribuție. Filmul a fost criticat și pentru că efectele speciale nu sunt deloc reușite și mai degrabă sunt înspăimântătoare.

2. Baby Geniuses

În filmul Baby Geniuses din 1999 mai mulți bebeluși foarte inteligenți ajung să facă parte dintr-un experiment desfășurat de un mogul media. Pelicula nu este deloc amuzantă, ba mai mult, unele glume sunt de-a dreptul forțate și fără a avea vreo motivație în spate.

3. The Legend of the Titanic

The Legend of the Titanic este un film de animație din 1999 în care se povestește tragedia de pe Titanic. Principala nemulțumire la adresa peliculei are legătură cu faptul că nu acordă respect persoanelor reale care și-au pierdut viața în tragedia maritimă și că această relatare este nepotrivită.

4. Dragonball Evolution

Dragonball Evolution este un film fantasy de aventură din 2009 în care războinicul Son Goku pleacă în misiune împotriva timpului și a unui răzbunător. Această adaptare live-action a fost criticată pentru că nu urmărește îndeaproape povestea seriei de lungă durată, dar și pentru că fiecare personaj în parte devine insuportabil până spre final.

5. Disaster Movie

Deși se anunța un film de comedie care ar fi trebuit să fie apreciat, Disaster Movie, scris și regizat de Jason Friedberg și Aaron Seltzer, nu a stârnit deloc hohote de râs. Pelicula din 2008 urmărește povestea unor tineri care își propun să ajungă la Muzeul de Istorie a Naturii. Însă, până a ajunge acolo, ei se confruntă cu mai multe dezastre naturale și evenimente neprevăzute, precum tornade, furtuni și chiar apocalipsa.

6. The Last Airbender

The Last Airbender, pelicula scrisă și regizată de M. Night Shyamalan, cu Noah Ringer, Nicola Peltz Beckham, Dev Patel și Jackson Rathbone în distribție, urmărește un serial animat cu același nume și, pentru mulți, a fost mai degrabă o pierdere de vreme decât o bucurie. Intenția de a veni către fani cu o propunere a acelei povești pe marile ecrane nu a fost primită cu brațele deschise, mai ales că rezultatul a fost considerat neclar și dezamăgitor. Ceea ce a deranjat a fost faptul că filmul din 2010 nu respectă povestea originală, nici la nivel de acțiune și nici în ceea ce privește personajele.

7. Battlefield Earth

Roger Christian a regizat filmul Battlefield Earth din 2000, care are la bază romanul Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 scris de L. Ron Hubbard. Actorul John Travolta, care joacă unul dintre rolurile principale, mai exact pe Terl, un extraterestru umanoid, a susținut din banii săi acest proiect. Chiar dacă povestea avea potențial, despre o rasă extraterestră care vrea să pună stăpânire pe Pământ, aceasta nu a fost pusă în valoare din punct de vedere al regiei. Pe parcursul celor două ore, persoanele care au vizionat filmul au simțit că acțiunea se repetă extrem de mult și nici interpretările actorilor din distribuție nu au strălucit.

8. Birdemic: Shock and Terror

Birdemic: Shock and Terror este un film din 2010 scris și regizat de James Nguyen despre atacul unor păsări mutante asupra unui oraș și numărul alarmant de morți care tot crește ca urmare a acestei situații grave. Spectatorii au criticat pelicula din cauza efectelor vizuale care nu își aveau rostul și a ritmului care nu susține povestea.

9. Winnie the Pooh: Blood and Honey

Intenția filmului Winnie the Pooh: Blood and Honey din 2023 a fost aceea a unei comedii horror. În pelicula scrisă și regizată de Rhys Frake-Waterfield, are loc o răzbunare din partea lui Winnie-The-Pooh și Piglet după ce Christopher Robin îi lasă să se descurce singuri la facultate. Privitorii au simțit că atmosfera peliculei este obositoare și că nu e construită într-un mod coerent.

10. The Room

În filmul The Room, Johnny, jucat de Tommy Wiseau, cel care a scris și regizat pelicula, este director executiv la o bancă și locuiește în San Francisco alături de viitoarea lui soție, Lisa. Dinamica se îndreaptă către o altă direcție în momentul în care e trădat de femeia pe care o iubește cel mai mult. Încă de la lansarea din 2003, The Room a fost considerat un film extrem de slab.

