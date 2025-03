Staruri care au ales să-și doneze salariile și motivele surprinzătoare pentru care au făcut asta

Starurile de mai jos au ales să își doneze salariul, în cele mai multe cazuri fiind vorba despre cauze sociale în care cred și pe care le sprijină.

1. Ariana Grande

Ariana Grande și-a donat încasările dintr-un concert din 2019 din Atlanta, Georgia către Planned Parenthood pentru a ajuta femeile aflate în statele care limitează accesul acestora la întreruperi de sarcină.

2. Anna Kendrick

Anna Kendrick nu și-a dorit să păstreze banii din filmul Woman of the Hour, cu care și-a făcut debutul în regie, despre criminalul în serie american Rodney Alcala. Actrița, care și joacă în peliculă, a donat banii către RAINN (Rețeaua Națională pentru Viol, Abuz și Incest) și Centrul Național pentru Victimele Crimelor Violente.

3. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet a avut rolul principal în filmul A Rainy Day in New York regizat de Woody Allen. După ce au existat mai multe reacții negative la adresa actorului, pentru că a lucrat cu Woody Allen, care a fost acuzat de fiica lui adoptivă, Dylan Farrow, că a abuzat-o sexual, Chalamet și-a donat salariul către trei organizații caritabile, Time’s Up, RAINN și Centrul LGBT din New York. El și-a motivat decizia spunând: „Nu vreau să profit de pe urma muncii mele la film.” Și alte persoane din distribuție, Rebecca Hall și Griffin Newman, și-au donat câștigurile financiare de la film.

4. Beyoncé

Beyoncé a jucat-o pe Etta James în filmul Cadillac Records. În timpul pregătirii pentru rol, artista a petrecut timp la Phoenix House, un centru care ajută persoanele care se confruntă cu abuzul de substanțe. În 1970, Etta James a ajuns la un astfel de centru pentru tratarea dependenței de heroină. Pentru munca ei la acest film, Beyoncé a primit un salariu de 4 milioane de dolari, pe care l-a donat integral către Phoenix House.

5. Michael Sheen

Michael Sheen a povestit în 2021 că își propune ca banii pe care îi câștigă din munca sa în actorie să îi doneze unor cauze sociale și organizații caritabile. „Mi-am dat seama în ultimii câțiva ani că vreau să fiu unul dintre acei oameni care îi ajută pe alții așa cum m-au ajutat atât de mulți oameni”, a spus Michael Sheen pentru Big Issue.

6. Olivia Rodrigo

În 2024, după ce a susținut un concert în Filipine, în cadrul turneului Guts World la Philippine Arena, Olivia Rodrigo și-a donat toate profiturile nete din vânzarea biletelor către o organizație caritabilă care ajută sănătatea fetelor. Artista, care este și de origine filipineză, a menționat atunci că a fost impresionată de activitatea pe care o desfășoară organizația.

7. Brendan Fraser

Brendan Fraser a jucat rolul principal în filmul Gimme Shelter. Filmul spune povestea unei adolescente însărcinate care pleacă din mediul abuziv în care trăiește în căutarea tatălui ei. Pelicula pornește de la o poveste reală, iar actorul și-a donat tot salariul unui adăpost din New Jersey pentru adolescente, pe care e bazat și filmul.

8. Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, care a murit în 2020 după o luptă de patru ani cu cancerul la colon, a produs și jucat în filmul 21 Bridges. Actorul a ales să doneze o parte din salariul său câștigat în urma filmului colegei sale din distribuție, Sienna Miller. A făcut acest lucru deoarece actriței nu i-a fost acceptat onorariul pe care îl ceruse inițial și i s-a părut necesar să fie plătită corect pentru munca ei.

9. Al Pacino

În filmul Cruising, Al Pacino a jucat rolul unui detectiv care e pe urmele unui criminal în serie care omoară bărbați gay. Pelicula a stârnit controverse la momentul lansării, iar comunitatea LGBTQ+ a spus că proiectul perpetuează stereotipuri și prejudecăți dăunătoare despre bărbații gay. În cartea sa de memorii, Sonny Boy, Al Pacino a recunoscut că mai târziu a realizat cu ce fel de problematici vine filmul și că a ales să își doneze tot salariul unor organizații caritabile. „Am pus banii într-un fond fiduciar irevocabil, adică odată ce i-am dat, nu mai puteam să-i iau înapoi.”

10. Colin Farrell

Heath Ledger a murit în ianuarie 2008 din cauza unei supradoze accidentale de medicamente. Când a avut loc tragedia, regretatul actor lucra la filmul The Imaginarium of Doctor Parnassus regizat de Terry Gilliam. Filmările se aflau la jumătate, iar ulterior producția s-a oprit. Colin Farrell, care a jucat în film, a ales să-i ofere banii câștigați de pe urma filmului fiicei actorului, Matilda. Același lucru au făcut și Johnny Depp și Jude Law.

Foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro