10 filme emoționante cu povești sfâșietoare de viață, pe care nu trebuie să le ratezi

Filmele de mai jos, considerate unele dintre cele mai triste, ne îndeamnă să privim diferitele fațete ale suferinței.

1. The Quiet Girl

În filmul The Quiet Girl, ne întâlnim cu o tânără timidă care crește într-o familie disfuncțională. Într-o vară, e trimisă să locuiască alături de niște îndepărtate, acolo unde are ocazia de a privi viața cu alți ochi și de a-și da frâu liber trăirilor. Parcursul ei anevoios nu se oprește, căci află un secret sfâșietor.

2. Aftersun

Aftersun este un film plin de sensibilitate și emoție. În lungmetrajul de debut al lui Charlotte Wells, Paul Mescal îl joacă pe Calum, care are o fiică preadolescentă, pe nume Sophie, interpretată de Frankie Corio. Pelicula surprinde încercarea lui Sophie de a reface bucată cu bucată câteva dintre amintirile pe care le credea uitate cu tatăl ei.

3. The Fallout

În filmul The Fallout, viața adolescentelor Vada și Mia, jucate de Jenna Ortega și Maddie Ziegler, ia o altă traiectorie în momentul în care sunt martorele unui masacru în școala lor. Experiența această tragică le apropie pe cele două, care încearcă să navigheze printre anii de liceu, relația complicată cu familia, dragostea adolescentină și efectele devastatoare pe care le resimt în urma dramei la care au asistat.

4. Marley & Me

Cartea autobiografică scrisă de John Grogan a stat la baza realizării peliculei Marley & Me. Filmul urmărește o familie și dificultățile cu care se confruntă de-a lungul timpului. Marley este un labrador extrem de energic, care oferă familiei sale dragoste și fericire. Familia are o legătură specială cu acest câine și învață o mulțime de lecții esențiale despre viață de la el.

5. Life is Beautiful

Acțiunea filmului Life is Beautiful se petrece în 1930, în Italia. Pelicula îl arată pe Guido, un ospătar evreu din Italia, care vrea cu orice preț să își protejeze familia de experiențele tulburătoare pe care le trăiesc în lagăr de concentrare. Pentru asta, încearcă să privească aceste orori apelâng la o altă lentilă de percepție.

6. Mass

În filmul Mass, o tragedie fără margini aduce la aceeași masă patru persoane. Chiar dacă încearcă prin multiple eforturi să vorbească despre suferința lor, durerea este mult prea mare și nu o pot exprima în cuvinte. Din distribuție fac parte Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd și Reed Birney.

7. Dancer in the Dark

Filmul Dancer in the Dark regizat de Lars von Trier o are în rol principal pe Bjork. Ea a interpretat rolul unei emigrante de orginie cehă, pasionată de muzică, care își pierde vederea. Astfel, ea e în fața acestui diagnostic dramatic, care îi amplifică destinul dureros.

8. Hotel Rwanda

Povestea din filmul Hotel Rwanda regizat de către Terry George are la bază genocidul din Rwanda. Don Cheadle, care l-a jucat pe Paul Rusesabagina, a obținut o nominalizare la Oscar pentru prestația din peliculă. Pentru acest rol, el a călătorit în Ungaria și Rwanda, unde a vizitat Hôtel des Mille Collines din Kigali, locul care a și inspirat povestea filmului, fiind și o oportunitate prin care i-a cunoscut și pe supraviețuitorii genocidului din Rwanda.

9. Dead Man Walking

Dead Man Walking este un film regizat de Tim Robbins, cu Susan Sarandon și Sean Penn în care atenția e direcționată către dezbaterea dilemelor morale. În această peliculă, o călugăriță, pe numele ei Helen Prejean, îl vizitează în închisoare pe Matthew Ponclet, care e condamnat la moarte. Între cei doi se dezvoltă o apropiere și o determină pe Helen Prejean să își pună la îndoială propriile convingeri.

10. Manchester by the Sea

Filmul Manchester by the Sea, scris și regizat de Kenneth Lonergan, îi are în rolurile principale pe Michelle Williams și Cassey Affleck în rolurile principale. Lee Chandler este căsătorit cu Randi, iar împreună au doi copii. În urma unui incediu violent în casa lor, își pierd copiii, iar suferința prin care trec îi duce în pragul divorțului.

Foto: PR

