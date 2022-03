Cele mai bune seriale despre prietenia între femei

Dacă ești în căutarea unor filme care să te inspire și să-ți ofere perspective diferite despre prietenia între femei, atunci ar trebui să iei în considerare aceste propuneri. Peliculele de mai jos se concentrează pe legătura dintre femei, dar mai ales pe maniera prin care reușesc să treacă împreună peste toate obstacolele pe care le întâmpină în viața lor.

1. And Just Like That…

Au existat destui cei care au criticat intens And Just Like That…, considerând chiar că s-a pierdut foarte mult din farmecul celebrului Sex and The City, unul dintre serialele care au schimbat modul în care privim femeile și relațiile amoroase. Dar And Just Like That… propune o viziune diferită asupra prieteniei dintre Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs și Charlotte York, fiecare dintre ele aflându-se într-o nouă etapă din viața lor și experimentând diferite emoții.

2. Pivoting

Serialul Pivoting surprinde trei femei care se confruntă cu pierderea unuia dintre cei mai buni prieteni ai lor. Se reunesc pentru a-și pune întrebări cu privire la evoluția lor și acceptă totuși, cu deschidere, schimbările care apar în mod inevitabil, în încercarea de a-și găsi fericirea.

3. On The Verge

On the Verge are în prim-plan patru prietene, în vârstă de 40 de ani, care experimentează mai multe provocări în viața lor. Serialul arată modul prin care reușesc să facă față tuturor situațiilor neprevăzute, în ciuda faptului că se află în momente diferite ale vieții. În vreme ce unele sunt singure, alte aleg să rămână în relații care se dovedesc a fi complicate.

4. Sweet Magnolias

În serialul Sweet Magnolias, cu JoAnna Garcia, Brooke Elliott și Heather Headley în rolurile principale, vei descoperi trei femei din Carolina de Sud care sunt prietene încă din copilărie. Ajunse la maturitate, experiențele de viață capătă o altă dimensiune pentru ele și ajung să fie din nou împreună, pregătite pentru a se sprijini și pentru a trece mai ușor peste momentele complicate și a găsi răspunsuri cu privire la copii sau trecerea peste un divorț.

5. Big Little Lies

În adaptarea pentru televiziune produsă de HBO a bestseller-ului Big Little Lies regăsim poveștile unor prietene care nu se simt cu adevărat fericite. Acestea trec prin multe situații tragice, de la căsătorii nefericite, abuz, traume din copilărie la tulburări emoționale. Ar trebui să îi acorzi o șansă, în special pentru distribuția din care fac parte Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Meryl Streep și Zoë Kravitz.

6. Firefly Lane

Povestea dintre Tully și Kate, două femei a căror relație de prietenie durează de la adolescență și până la maturitate, este descrisă în serialul Firefly Lane. Chiar dacă au urmat alte drumuri pe măsură ce înaintează în vârstă, destinele lor ajung din nou să se intersecteze. Este interesant de urmărit relația lor de prietenie din perspectiva a două persoane care au făcut alegeri diferite în viață.

7. Dead To Me

Dead To Me le surprinde pe Christina Applegate și Linda Cardellini care interpretează rolurile a două prietene care se reîntâlnesc mult mai târziu în viață în urma unor circumstanțe tragice. Chiar dacă clipele grele cu care se confruntă le-ar face să își piardă speranța, realizează că totuși au nevoie una de cealaltă.

8. Good Girls

Trei mame se regăsesc în diferite situații disperate și decid să pună la cale un jaf într-un supermarket. Acest plan se dovedește a fi reușit, însă povestea celor trei nu se oprește aici, fiind puse într-o altă situație neașteptată. Deși serialul Good Girls surprinde o prietenie diferită între femei, presărată cu multe situații de criză și dramatice, cele trei decid să rămână împreună și să încerce să supraviețuiască.

9. Valeria

Având la bază cartea En los zapatos de Valeria scrisă de Elisabet Benavent, serialul o prezintă pe o scriitoare care ajunge într-un punct critic, atât în ceea ce privește meseria, cât și relația cu soțul. Însă, apelează la ajutorul celor mai bune prietene ale ei, Carmen, Lola și Nerea. Valeria găsește în ele sprijinul de care avea nevoie, deși fiecare are parte de provocările specifice vieții.

10. Grace And Frankie

Jane Fonda și Lily Tomlin le interpretează pe Grace, respectiv Frankie, care au o relație tensionată. Dar, totul se schimbă atunci când descoperă că soții lor nu sunt parteneri de muncă, ci au o relație amoroasă. Grace și Frankie își dau seama în această situație că trebuie să își acorde sprijinul, ceea ce duce în cele din urmă la o legătură la care nu s-ar fi așteptat niciuna dintre ele.

Citește și:

TOP 25 Cele mai bune noi filme originale Netflix de văzut în 2022

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro