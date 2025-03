Adrien Brody, primele declarații despre gestul controversat de la Premiile Oscar 2025

Adrien Brody a vorbit pentru prima dată după ce a fost criticat pentru un gest considerat „dezgustător” în momentul în care a câștigat al doilea său premiu Oscar pentru Cel mai bun actor în cadrul ceremoniei din 2025.

Actorul în vârstă de 51 de ani a obținut al doilea său premiu al Academiei pentru rolul din The Brutalist, iar emoțiile au fost vizibile când și-a auzit numele, depășindu-i pe Timothée Chalamet, Colman Domingo, Sebastian Stan și Ralph Fiennes.

Însă momentul care a stârnit indignarea publicului s-a petrecut chiar înainte ca Adrien Brody să urce pe scenă. În timp ce se îndrepta spre podium, s-a întors, și-a scos guma din gură și i-a aruncat-o iubitei sale, Georgina Chapman, fosta soție a lui Harvey Weinstein, în vârstă de 48 de ani. Spectatorii au fost șocați, mai ales că Georgina a fost văzută alergând spre el și încercând să prindă guma înainte ca actorul să-și înceapă discursul.

Adrien Brody throwing his gum to his girlfriend while going up to accept his Oscar pic.twitter.com/rU08nNMyUL