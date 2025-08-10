Trend-uri virale de pe Tiktok care au cucerit moda

De Diana-Mihaela Călinescu

Scroll-ul tău zilnic pe TikTok sau Instagram e plin de ținute impecabile, accesorii statement și clipuri cu „fit check”-uri? Nu ești singura. În acest moment, moda online e un mix delicios între nostalgie Y2K, feminitate soft și accesorii care strigă main character energy. Am adunat cele mai populare trend-uri care au cucerit feed-urile (și garderobele) în ultima vreme.

Trench buttoned to the top

Trenciul clasic, dar reinterpretat. În loc să-l porți deschis și neglijent, acum se încheie până sus, ca un statement sofisticat. E un look care aduce aminte de siluetele sleek din anii ’90, dar cu un aer cool și minimalist. Bonus: e și foarte fotogenic.

Isabel Marants

Sneakerșii cu acel toc ascuns, iconici pentru estetica Isabel Marant, au revenit în trend și sunt din nou peste tot pe TikTok. Îmbină confortul cu o notă subtilă de eleganță, și sunt preferați de cei care vor un pic de înălțime fără să renunțe la vibe-ul casual. Se poartă cu fuste, rochii sau pantaloni lungi sau scurți și, da, încă arată cool.

Butter yellow

Acea nuanță cremoasă și luminoasă de galben untos e peste tot, de la rochii sau fuste la unghii, genți sau topuri baby tee. E perfectă pentru vară și conferă outfit-urilor un look soft.

Buline

Un imprimeu clasic care revine puternic, dar reinterpretat în stiluri moderne, în rochii cu bretele subțiri, fuste mini sau topuri înnodate. E o combinație între retro și jucăuș, care în orice variantă aduce o notă chic.

Balletcore, coquette & balerini

Feminitatea soft domină trend-urile de pe TikTok și Instagram. De la fustițe cu volane și funde pastelate până la pantofi balerină (mai ales cei cu elastic, care amintesc de balet). Se poartă în combinație cu detalii vintage sau piese sport, pentru un contrast interesant.

Accesorii maximaliste & eșarfe din mătase

Accesoriile nu mai sunt un detaliu, ci punctul central al ținutei: ochelari supradimensionați, cercei cât mai masivi, coliere în straturi și genți statement. Și da, e din nou cool să porți eșarfe de mătase, pe cap, la gât, la geantă sau chiar pe post de curea. Secretul? Să le combini cu un outfit simplu, pentru echilibru, cum îți demonstrează trend-urile de pe TikTok care au devenit virale.

Accesoriile nostalgice

Ceasurile digitale vintage (ex. Casio) s-au întors în forță, purtate cu orice tip de outfit, mai streetwear sau mai elegant. Brățările italiene (da, cele cu zale care se personalizau cu mici iconițe) sunt din nou cool, TikTok a redescoperit farmecul lor retro și posibilitatea de a le personaliza.

Pantofii tip balerină, cum sunt cei de la Puma, sunt printre cele mai virale încălțări, au vibe-ul feminin al pantofilor de balet, dar cu confortul sneakerșilor.

Onitsuka Tiger, pantofii sport perfecți dacă vrei ceva iconic și sport în același timp. Disponibili în o multitudine de culori, îi vei vedea adesea în TikTok-urile cu ținute matching.

Chloé Paddington bag, geanta vedetă a anilor 2000, cu lacăt metalic supradimensionat și multe detalii. Oferă acel vibe over the top, asumat și cool indiferent de ținută.

Totuși, în trend-urile de pe Tiktok nu mai e vorba doar despre hainele în sine, ci despre ritualul de a le arăta. Video-urile „fit check” sau „get ready with me” au explodat, nu contează dacă te duci la brunch sau la colț după cafea, important e să-ți documentezi look-ul. Cadrul preferat? Oglinda, un filtru soft și o ținută impecabilă.

Trend-urile de pe TikTok nu mai sunt doar un preview a ceea ce se poartă: ele sunt moda momentului. Îmi place că vara asta e despre exprimare personală: fie că alegi un outfit all black cu o eșarfă dramatică, fie că porți butter yellow și balerini, e loc pentru toate stilurile. Și poate ăsta e cel mai cool trend dintre toate: libertatea de a alege să te îmbraci exact așa cum simți.

