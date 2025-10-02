Ashley Park și Paul Forman, starurile din serialul „Emily in Paris”, s-au despărțit după doi ani de relație

Ashley Park și Paul Forman s-au despărțit. Actrița și actorul, care sunt cunoscuți de către public pentru rolurile din serialul Emily in Paris, au trăit o poveste de dragoste timp de doi ani.

Ashley Park și Paul Forman s-au despărțit

TMZ a dezvăluit că Ashley Park și Paul Forman s-au despărțit în luna septembrie, după ce au fost împreună timp de aproape doi ani. Cu toate că nu se cunoaște exact motivul pentru care au decis să meargă pe drumuri separate, publicația notează că „cert este că nu mai sunt împreună din punct de vedere romantic.”

Primele zvonuri conform cărora s-ar fi separat au apărut după ce actrița a participat singură, fără Paul Forman, la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco, care a avut loc la finalul lunii septembrie în Montecito, California. La eveniment, Ashley Park s-a distrat alături de prietenele ei, Cara Delevingne și Nina Dobrev.

Ashley Park și Paul Forman sunt recunoscuți de către public pentru rolurile din Emily in Paris. Actrița o joacă pe Mindy Chen, iar actorul îl interpretează Nicolas de Léon, pe ecrane cei doi formând un cuplu.

Cum a început relația dintre Ashley Park și Paul Forman

Speculațiile potrivit cărora Ashley Park și Paul Forman formează un cuplu au apărut prima dată în luna octombrie a anului 2023, atunci când au fost surprinși în timp ce se țineau de mână la o cină în Los Angeles. Cei doi au vorbit public despre relația lor în ianuarie 2024, atunci când actrița a ajuns de urgență la un spital din Dubai, după ce a suferit un șoc septic. La acel moment, Ashley Park i-a mulțumit lui Paul Forman, în cadrul unui mesaj publicat pe Instagram, pentru faptul că i-a fost alături în acele momente dificile prin care a trecut.

„Sunt recunoscătoare că starea mea de sănătate s-a îmbunătățit, în ciuda a ceea ce ni se spusese inițial. Recunoscătoare mai presus de toate lui @peforman pentru că a fost necondiționat alături de mine în toată această perioadă. Mi-ai liniștit temerile și m-ai ținut în brațe prin ambulanțe, trei spitale străine, o săptămână la terapie intensivă, camere de urgențe înfricoșătoare, nenumărate scanări, teste și injecții, dureri atroce și atâta confuzie, toate acestea în timp ce eram singuri în cealaltă parte a lumii, departe de cei pe care îi cunoaștem. Te iubesc, Paul. Mai mult decât aș putea spune vreodată”, spunea Ashley Park la acel moment.

Într-un interviu din august 2024 pentru Cosmopolitan, Ashley Park a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa lui Paul Forman.

„Unul dintre motivele pentru care am vrut să fiu prietenă cu el și, în cele din urmă, m-am îndrăgostit de el, este faptul că este atât de generos și amabil ca și coleg și prieten. N-am fost niciodată cu un bărbat alb heterosexual care să fie mai generos sau mai potrivit de lucrat pe un platou de filmare. Niciodată, niciodată, niciodată.”

De asemenea, Paul Forman a dezvăluit în 2024 că pentru el este o reală plăcere că poate lucra alături de Ashley Park în Emily in Paris, actrița jucând în serial rolul iubitei lui.

„Partea cu relația a început după filmări, dar am simțit acel [sprijin] încă de la început cu ea. Este atât de generoasă. În calitate de coleg de distribuție, sunt atât de norocos să lucrez cu ea – în afară de relația noastră. Mă simt cel mai norocos om din lume”, a declarat Paul Forman pentru People.

Citește și:

Andreea Esca, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Cum îi descrie prezentatoarea TV: „Mi se pare că este o calitate importantă să fii…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro