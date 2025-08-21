Oficial: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 din serialul „Emily in Paris.” Când se lansează

Netflix a dezvăluit primele imagini din sezonul 5 al îndrăgitului serial Emily in Paris, precum și o nouă locație de filmare. Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în frumoasa Veneția. Toate cele 10 episoade din sezonul 5 din Emily in Paris se lansează pe 18 decembrie 2025.

Despre Emily in Paris: Sezonul 5

Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Însă, exact când totul pare să se așeze, o situație de la job ia o întorsătură greșită, iar consecințele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase și obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viață francez, până când un secret important amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reușește să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară și pregătită să îmbrățișeze noi oportunități.

Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o Poveste despre două orașe. Roma și Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar și viața, la nivelul următor.” Tot despre continuarea care o are în centru pe Lily Collins în rolul lui Emily Cooper, Darren Star a adăugat: „De la acoperișurile pariziene la ruinele romane, abia așteptăm să vă împărtășim unde ne va duce următorul capitol al lui Emily.”

Cine face parte din distribuția sezonului 5 din Emily in Paris

Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) și Michèle Laroque (Yvette)

În sezonul 4 din Emily in Paris, Emily Cooper a început o poveste pasională de dragoste cu fermecătorul și chipeșul Marcello, interpretat de actorul Eugenio Franceschini. Ea a făcut pasul de a se muta la Roma cu ocazia deschiderii unui birou pentru Agence Grateau. Schimbarea aceasta a adus-o pe Emily într-o nouă aventură în viața ei personală. Desigur, în sezonul 5 nu va dispărea din peisaj și Gabriel, vecinul și fostul iubit al lui Emily.

Într-o declarație pentru emisiunea Tudum de la Netflix, Lily Collins a vorbit despre parcursul personajului ei care a ajuns atât de îndrăgit de public.

„Marcello este o cu totul altă aventură pe care ne-o dorim pentru Emily, pentru că, în cele din urmă, vrem ca Emily să poată avea un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Vrem ca Emily să poată zâmbi fără nicio condiție. Vrem să o vedem dincolo de starea ei de vacanță. Și el vine exact în acel moment perfect.”

Sezonul 4 al serialului Emily in Paris s-a clasat pe primul loc în topul global Netflix 10 la premiera sa din august. A avut 19,9 milioane de vizualizări în primele patru zile, ajungând în Top 10 în 93 de țări și a rămas pe listă timp de patru săptămâni consecutive de atunci.

Foto: PR

