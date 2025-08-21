Oficial: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 din serialul „Emily in Paris.” Când se lansează

Iată primele imagini din sezonul 5 al serialului "Emily in Paris" de pe Netflix.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  ELLE.ro
1. Emily in Paris
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Netflix a dezvăluit primele imagini din sezonul 5 al îndrăgitului serial Emily in Paris, precum și o nouă locație de filmare. Emily își continuă vacanța italiană trăind la dolce vita în frumoasa Veneția. Toate cele 10 episoade din sezonul 5 din Emily in Paris se lansează pe 18 decembrie 2025.

Despre Emily in Paris: Sezonul 5

Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale și romantice, în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Însă, exact când totul pare să se așeze, o situație de la job ia o întorsătură greșită, iar consecințele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase și obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viață francez, până când un secret important amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reușește să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară și pregătită să îmbrățișeze noi oportunități.

Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o Poveste despre două orașe. Roma și Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar și viața, la nivelul următor.” Tot despre continuarea care o are în centru pe Lily Collins în rolul lui Emily Cooper, Darren Star a adăugat: „De la acoperișurile pariziene la ruinele romane, abia așteptăm să vă împărtășim unde ne va duce următorul capitol al lui Emily.”

Cine face parte din distribuția sezonului 5 din Emily in Paris

Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) și Michèle Laroque (Yvette)

În sezonul 4 din Emily in Paris, Emily Cooper a început o poveste pasională de dragoste cu fermecătorul și chipeșul Marcello, interpretat de actorul Eugenio Franceschini. Ea a făcut pasul de a se muta la Roma cu ocazia deschiderii unui birou pentru Agence Grateau. Schimbarea aceasta a adus-o pe Emily într-o nouă aventură în viața ei personală. Desigur, în sezonul 5 nu va dispărea din peisaj și Gabriel, vecinul și fostul iubit al lui Emily. 

Într-o declarație pentru emisiunea Tudum de la Netflix, Lily Collins a vorbit despre parcursul personajului ei care a ajuns atât de îndrăgit de public. 

„Marcello este o cu totul altă aventură pe care ne-o dorim pentru Emily, pentru că, în cele din urmă, vrem ca Emily să poată avea un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală. Vrem ca Emily să poată zâmbi fără nicio condiție. Vrem să o vedem dincolo de starea ei de vacanță. Și el vine exact în acel moment perfect.”

Sezonul 4 al serialului Emily in Paris s-a clasat pe primul loc în topul global Netflix 10 la premiera sa din august. A avut 19,9 milioane de vizualizări în primele patru zile, ajungând în Top 10 în 93 de țări și a rămas pe listă timp de patru săptămâni consecutive de atunci.

Citește și:
Sebastian Stan o să aibă rolul principal într-un film regizat de Radu Jude. Despre ce este vorba în proiect

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Vedete care au fost date în judecată de paparazzi și implicate în procese costisitoare
Lifestyle
Vedete care au fost date în judecată de paparazzi și implicate în procese costisitoare
Secrete care au fost ascunse de actorii din seriale în timpul filmărilor
Lifestyle
Secrete care au fost ascunse de actorii din seriale în timpul filmărilor
De ce e important ca în relația de cuplu partenerul să-ți fie și prieten
Lifestyle
De ce e important ca în relația de cuplu partenerul să-ți fie și prieten
Limite pe care e important să le pui în cuplu în contextul erei digitale
Lifestyle
Limite pe care e important să le pui în cuplu în contextul erei digitale
10 roluri emblematice jucate de cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood
Lifestyle
10 roluri emblematice jucate de cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood
Actrița Katia Pascariu a fost premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” regizat de Ivana Mladenović
Lifestyle
Actrița Katia Pascariu a fost premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” regizat de Ivana Mladenović
Libertatea
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini inedite cu fiica Antoniei. Maya Castellano s-a afișat alături de iubitul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Probleme în Paradis? Cum a fost surprinsă Nicoleta Luciu zilele trecute. Mulți spun că ar fi începutul sfârșitului căsniciei sale cu Zsolt Csergo, mai ales că ea petrece din ce în ce mai mult timp la București, iar el a rămas la Miercurea Ciuc. DETALIUL care a atras atenția tuturor
„Să mă ierte Dumnezeu”. Ispita Oana Monea a dat cărțile pe față! Ce a spus despre concurentele de la Insula Iubirii :o „Trebuie făcut ceva”. Le-a dat și note și a făcut publice detalii de culise, la care nimeni nu se aștepta
„Să mă ierte Dumnezeu”. Ispita Oana Monea a dat cărțile pe față! Ce a spus despre concurentele de la Insula Iubirii :o „Trebuie făcut ceva”. Le-a dat și note și a făcut publice detalii de culise, la care nimeni nu se aștepta
Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Wow, ce transformare!! Cum arăta Ella Vișan de la Insula Iubirii în urmă cu mai mulți ani, înainte de a slăbi zeci de kilograme și de a apela la operațiile estetice! Imaginile care au ieșit acum la iveală, din trecutul ei, s-au viralizat pe internet / FOTO
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
catine.ro
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Taylor Swift și-a etalat formele pe coperta celui mai recent album. Fanii artistei au avut reacții mixte la vederea imaginilor
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Ce pregătește Universul pentru fiecare zodie înainte de sfârșitul verii. Cum arată horoscopul
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Cu ce se poartă adidașii înalți. 5 idei de ținute cool și ușor de integrat în garderoba ta
Mai multe din lifestyle
10 continuări de filme care n-au meritat să fie criticate
10 continuări de filme care n-au meritat să fie criticate
Lifestyle

Criticii nu au fost blânzi cu următoarele filme, însă poveștile lor sunt cu adevărat captivante.

+ Mai multe
Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar
Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar
Lifestyle

Conflicte serioase, probleme de natură financiară, toate pot fi evitate dacă vă corectați din timp aceste greșeli.

+ Mai multe
Dovezi că intri în rol de salvator pentru partenerul tău de cuplu și ar trebui să te oprești
Dovezi că intri în rol de salvator pentru partenerul tău de cuplu și ar trebui să te oprești
Lifestyle

Devii salvator în cuplu, pe tine te obosește și pe el îl enervează sau îl încurajează să nu își asume responsabilități. Indicii că faci asta des.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC