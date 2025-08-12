Sebastian Stan o să aibă rolul principal într-un film regizat de Radu Jude. Despre ce este vorba în proiect

Sebastian Stan va interpreta rolul principal într-un film regizat de Radu Jude, dezvăluirea fiind făcută de către regizor. Ce a mai declarat acesta despre viitorul său proiect cu actorul american de origine română?

Sebastian Stan, într-un film regizat de Radu Jude

În cadrul unui interviu acordat publicației Cultura la dubă, regizorul Radu Jude a vorbit despre viitorul său film în care Sebastian Stan va juca rolul principal.

„Așa că urmează să fac și un Frankenstein în România, cu Sebastian Stan, care m-a invitat să lucrăm împreună. Sebastian m-a contactat acum ceva vreme, mi-a spus că i-ar plăcea să colaborăm, dar nu aveam nicio idee. În cele din urmă, m-am gîndit, în timp ce lucram la sunetul de la Dracula, că aș putea să-i propun un film care să plece de la realitatea închisorilor CIA de pe teritoriul României, de acum 20 de ani, și să combinăm ideile astea cu un alt mit cinematografic, cel al monstrului din Frankenstein. Sebastian a zis da, așa că m-am apucat de scenariu, dar va mai dura ceva.”

În continuare, Radu Jude a avut cuvinte de laudă la adresa actorului Sebastian Stan.

„Pentru că îl apreciez foarte mult, e un actor grozav și pare un tip foarte curios, așa că am zis: why not?”

Radu Jude este un regizor român care nu se ferește ca în filmele sale să abordeze subiecte incomode, delicate, dar și să aducă o critică evidentă societății adesea nedrepte în care trăim. Pentru filmul Aferim! din 2015 a obținut Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. În 2021 a fost răsplătit cu Ursul de Aur pentru Babardeală cu bucluc sau porno balamuc. Anul acesta, a câștigat din nou Ursul de Argint pentru scenariul filmului Kontinental 25. Cel mai nou film semnat de el, Dracula, a fost inclus în selecția Festivalului Internațional de Film de la Locarno, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa, pentru premiera sa mondială.

Sebastian Stan, un nume important în actorie

Sebastian Stan s-a născut în Constanța și a părăsit România după Revoluția din 1989 alături de mama lui. El s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, acolo unde și-a consolidat un renume în cinematografie.

Sebastian Stan este de multă vreme un nume cunoscut în cinematografia internațională și și-a arătat versatilitatea din punct de vedere actoricesc prin interpretarea unor roluri diferite în drame, thrillere sau filme de acțiune, Black Swan, Gone, The Martian, I, Tonya, Im Not Here, Monday, Fresh, Pam & Tommy și Avengers: Endgame fiind câteva dintre producțiile în care a putut fi văzut.

La Globurile de Aur 2025, Sebastian Stan a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la categoria dramă/comedie-musical datorită prestației pe care a avut-o în filmul A Different Man, scris și regizat de Aaron Schimberg. Actorul american de origine română a mai fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un film/dramă pentru rolul din The Apprentice, filmul regizat de Ali Abbasi, acolo unde îl portretizează pe Donald Trump. Tot pentru prestația din The Apprentice a fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal.

Sebastian Stan, implicat în cinematografia românească

Sebastian Stan a acceptat să lucreze alături de regizorul român Cristian Mungiu, răsplătit cu premiul Palme dOr în anul 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile. Proiectul se numește Fjord și este o coproducție româno-norvegiană regizată de Cristian Mungiu, unde actorul va avea ocazia să vorbească și în limba română. Din distribuția filmului mai face parte actrița norvegiană Renate Reinsve, care a mai jucat alături de actor și în pelicula A Different Man. Renate Reinsve este recunoscută pentru rolurile din filmele Verdens verste menneske și Armand.

Acum câteva luni, Sebastian Stan a fost în România pentru repetițiile de la coproducția româno-norvegiană Fjord.

De asemenea, Sebastian Stan va produce debutul în lungmetraj al unei regizoare din România. Este vorba despre Andreea Cristina Borțun, co-fondatoare a Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis și cunoscută pentru When Night Meets Dawn, un scurtmetraj scris și regizat de ea, care a avut premiera mondială în 2021, la Festivalul de Film de la Cannes, în cadrul secțiunii Quinzaine des Réalisateurs. Proiectul este o coproducție România-Franța-Slovenia.

Citește și:

EXCLUSIV: Epoca de Aur – de vorbă cu Carrie Coon și Morgan Spector

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro