Noi imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Artista a purtat trei rochii de mireasă

Selena Gomez a publicat mai multe imagini de la nunta sa de poveste cu Benny Blanco.

  ELLE.ro
Selena Gomez și Benny Blanco nuntă (1)
Selena Gomez și Benny Blanco au sărbătorit oficial începutul vieții de cuplu cu o recepție spectaculoasă, după ce și-au unit destinele, sâmbătă, în Santa Barbara.

Mai multe imagini de la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco

Într-o postare pe Instagram, făcută marți, artista a dezvăluit primele imagini de la petrecere. Selena a purtat o rochie vintage Ralph Lauren, tip midi, cu umeri goi, inspirată de moda anilor ’50. Într-o fotografie de la eveniment, fondatoarea Rare Beauty apare dansând desculță alături de soțul ei, cei doi surprinși într-un sărut tandru. Într-un alt cadru, proaspăt căsătoriții ridică paharele într-un toast, în timp ce Blanco o sărută pe obraz. Imaginile arată și tortul simplu de nuntă, pe care era scris „Just Married”, dar și un moment relaxat, când mireasa stă așezată pe o canapea, cu brațele în jurul gâtului partenerului ei.

Benny Blanco a ales pentru recepție un look mai relaxat: vestă de smoking neagră și o cămașă albă, purtată descheiată.

Selena a mai publicat și fotografii inedite cu ținutele purtate în ziua nunții: o rochie din satin alb, cu guler tip halter și broderie delicată, dar și o variantă similară din dantelă, personalizată cu inițialele celor doi cusute în material. Ținuta a fost completată cu un voal clasic, bucle retro în stil Hollywood și un buchet simplu din lăcrămioare. Blanco a optat pentru un smoking negru, cu papion.

Într-o imagine emoționantă, producătorul o conduce pe Selena, vizibil emoționată și zâmbitoare, înapoi pe culoar, după ce și-au rostit jurămintele.

Fotografiile postate de cântăreață au fost însoțite doar de inimi albe și tag-uri pentru Ralph Lauren, Blanco și brandul său Rare Beauty. Soțul ei a comentat simplu: „soție”.

Înainte de petrecerea cu invitați de renume, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, organizată la Sea Crest Nursery din Santa Barbara. Printre cei prezenți s-au numărat colegii Selenei din serialul „Only Murders in the Building” – Steve Martin, Paul Rudd și Martin Short – dar și Taylor Swift, care a glumit în discursul său despre faptul că prietena ei apropiată a ajuns „la altar înaintea ei”.

Selena a fost condusă la braț de bunicul ei, David Cornett.

Cu o seară înainte, vineri, a avut loc și cina festivă de repetiție, la o vilă din Hope Ranch, Goleta Valley. Potrivit presei, invitații nu au știut în prealabil unde se va ține ceremonia, fiind duși la locație cu mașinile, pentru a păstra discreția evenimentului.

„Toți invitații vor fi preluați și duși la locație fără să știe destinația dinainte. Toată lumea e foarte încântată, chiar dacă e mult mister, pentru că știu că va fi un eveniment memorabil”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

Măsurile de securitate au fost extrem de stricte. O altă sursă, citată de Daily Mail, spunea încă din iulie:

„Securitatea la nunta Selenei va fi de o importanță maximă, deoarece nu doar ea este o persoană publică, ci și mulți dintre invitați. Ea încă se gândește dacă să permită sau nu accesul cu telefoane, ca măsură suplimentară de siguranță și intimitate, dar și pentru că își dorește ca toată lumea să fie prezentă cu adevărat.”

Înaintea marelui pas, artista de 33 de ani a organizat o petrecere a burlăcițelor în Cabo San Lucas, Mexic, alături de prietenele apropiate Raquelle Stevens, Ashley Cook și Courtney Lopez. Selena a purtat atunci o rochie albă cu perle și un voal brodat cu mesajul „bride to be”, dar și un costum de baie alb, în două piese.

Relația dintre cei doi a început să atragă atenția publicului în iulie 2023, când Blanco a participat la petrecerea aniversară de 31 de ani a Selenei. O fotografie tandră i-a dat de gol, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

În decembrie 2023, Selena a confirmat relația printr-o postare pe Instagram Stories, scriind la un comentariu: „facts”.

Cuplul și-a oficializat logodna pe 11 decembrie 2024, printr-o postare cu mesajul „Pentru totdeauna începe acum”, unde artista a arătat și inelul cu diamant tăiat marquise.

foto: Instagram

