Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: „Sunt foarte norocoasă”

Selena Gomez a vorbit despre viitoarea nuntă cu Benny Blanco în cadrul emisiunii The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, unde a apărut alături de colegii săi din serialul Only Murders in the Building, Steve Martin și Martin Short.

Întrebată de Fallon dacă se bucură de organizarea evenimentului, Selena Gomez a mărturisit că această perioadă este absolut „minunată.”

„Sunt foarte norocoasă. Totul merge bine. Sunt atât de entuziasmată”, a spus artista.

Discuția s-a transformat rapid într-un schimb de glume. Steve Martin a intervenit: „Sunt sigur că invitațiile noastre vor sosi în curând.” Selena Gomez a răspuns imediat:

„Bineînțeles că da — Marty va aduce verighetele.” Martin Short a dus gluma mai departe, mimând momentul în care ar prezenta inelul și spunând: „Iată inelul tău, Selena. Ia-l.”

În aceeași notă, Short a adăugat: „Suntem cu toții atât de încântați, pentru că o iubim pe această femeie. Și îl iubim pe logodnicul ei, Bad Bunny.” Replica Selenei a venit prompt, cu zâmbet: „Benny Blanco!”

Martin Short și-a exprimat admirația pentru relația celor doi și în podcastul Good Hang with Amy Poehler, unde a spus:

„Pur și simplu o ador. Sunt atât de fericit că se căsătorește cu acest tip fabulos, Benny Blanco, care este unul dintre cei mai cool, amuzanți și relaxați bărbați, iar ea îl adoră.”

Tot el a completat: „Sunt extrem de fericit pentru bucuria ei și la fel de fericit că am ocazia să lucrez cu ea.”

Deși data nunții nu a fost anunțată oficial, totul indică faptul că evenimentul este deja planificat. În luna august, cuplul a sărbătorit petrecerile de burlăcițe și burlaci, iar Ed Sheeran și Paris Hilton au confirmat public că se numără printre invitați.

Într-o altă declarație, acordată în podcastul Therapuss with Jake Shane, Selena Gomez a vorbit despre provocările organizării unei nunți în paralel cu proiectele lor profesionale.

„Suntem ocupați cu propriile proiecte personale, dar intenționăm să ne ocupăm de toate detaliile atunci când programul ne va permite. Sunt foarte entuziasmată să mă căsătoresc cu logodnicul meu. Sincer, nu am fost niciodată atât de sigură de ceva.”

Selena Gomez și Benny Blanco, dezvăluiri inedite despre marele eveniment

Nu este însă prima oară când Selena Gomez oferă detalii despre planurile de nuntă. Într-un interviu publicat de brand-ul său, Rare Beauty, pe 25 iulie, și completate în podcastul Therapuss with Jake Shane, difuzat pe 10 iulie, artista a mărturisit că nu își dorește un tort tradițional de mari dimensiuni la nuntă.

„Știu sigur că nu vreau un tort mare. Cred că aș vrea unul mini, doar pentru noi, pe care să-l putem congela.”

Mai mult, Selena Gomez a surprins cu o alegere deloc convențională pentru un astfel de eveniment.

„Desertul meu preferat ar fi biscuiți cu sos. Biscuiții cu sos ai bunicii mele. Pentru mine, asta sună a desert.”

Și Benny Blanco a vorbit despre marele eveniment, spunând că programul încărcat i-a împiedicat să se apuce mai devreme de organizare.

„Ne-am logodit și apoi am filmat videoclipuri pentru albumul nostru, apoi au fost sărbătorile, și imediat după ele a început promovarea proiectelor noastre. Apoi ea a plecat să filmeze serialul Only Murders [in the Building], ne-am revăzut, am petrecut o săptămână împreună, iar apoi a urmat din nou promovarea, și eu am început să scriu o altă carte. Dar suntem foarte entuziasmați.”

În ceea ce privește stilul evenimentului, Blanco a declarat: „Cred că va fi ceva relaxat.'

Benny Blanco a vorbit deschis despre rutina lor de cuplu și despre confortul pe care îl găsește alături de Selena Gomez:

„Cu Selena, aș putea sta în pat toată ziua. Mă face să vreau să stau cu ea, să ne alintăm — să ne uităm la filme, să mâncăm și să avem grămezi de mâncare în jurul nostru și să ne simțim minunat.”

Gătitul joacă un rol central în dinamica lor de cuplu. Într-un interviu anterior pentru PEOPLE, Benny Blanco a povestit cum a pregătit o surpriză de Valentine’s Day pentru Selena.

„I-am luat Taco Bell, i-am făcut nachos ca la cinema, i-am găsit murăturile preferate din Texas și le-am prăjit pentru ea. Apoi i-am adus toate dulciurile și Cheetos picanți.”

În anul următor, a dus gestul romantic la un alt nivel, pregătind o cadă plină cu sos de brânză, completată cu chipsuri.

Foto: Hepta

