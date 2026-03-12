Gina Pistol, gest adorabil pentru Josephine. Cum a reacționat prezentatoarea în fața fiicei sale

Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii MasterChef România de la PRO TV, le-a arătat recent urmăritorilor din mediul online un moment amuzant și plin de afecțiune petrecut alături de fiica sa. Josephine, care a împlinit 5 ani pe 9 martie 2026, a reușit să își surprindă mama în timpul unei sesiuni de joacă, iar situația a stârnit imediat și reacția tatălui ei, Smiley.

„Ultimatumul” primit de Gina Pistol de la fiica sa

Vedeta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare împreună cu Josephine. În descrierea clipului, Gina Pistol a povestit și dialogul simpatic pe care l-a avut cu fetița înainte de filmare. Se pare că micuța a găsit o metodă creativă pentru a se asigura că mama ei continuă joaca.

Potrivit spuselor prezentatoarei, Josephine a recurs la un mic „șantaj” emoțional, dar într-un mod extrem de amuzant:

„Josephine mi-a zis că ori ne jucăm toată ziua, ori va spune tuturor că îl iubește mai mult pe tati”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Reacția lui Smiley la videoclip

Clipul publicat de Gina Pistol a adunat rapid numeroase aprecieri și comentarii din partea fanilor. Totuși, mesajul lăsat de Smiley, soțul ei, a atras imediat atenția și a completat momentul de familie.

Artistul a intervenit în secțiunea de comentarii cu o replică plină de dragoste: „Tati vă iubește pe amândouă la fel de mult”, mesaj care i-a amuzat și i-a încântat pe cei care urmăresc activitatea celor doi în mediul online.

Gina Pistol, emoționată până la lacrimi de fiica ei

Gina Pistol a povestit că Josephine se adaptează treptat situațiilor noi, că este atentă la oamenii din jur și că grădinița a avut un rol important în dezvoltarea ei. Vedeta a subliniat că nu vrea să pună presiune pe copil și că preferă să-i lase libertatea de a învăța în ritmul propriu, concentrându-se mai ales pe latura creativă și pe inteligența emoțională.

În același timp, prezentatoarea a recunoscut că gesturile simple ale fiicei sale o emoționează profund și o fac adesea să plângă de fericire, descriindu-se ca fiind o persoană foarte sensibilă, care se lasă ușor copleșită de momentele frumoase.

„Îi place mult, și-a făcut prieteni la grădiniță. Este un copil care, când interacționează cu locuri noi sau oameni noi, are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta, Stă și analizează locul și persoanele ca să se integreze. E puțin timidă, dar după jumătate de oră este alt copil. A învățat foarte multe la grădiniță, dar mie nu-mi place să pun presiune pe ea, aș vrea să învețe la timpul potrivit. Ea deja, la patru ani, știe literele, a învățat să-și scrie numele. Noi ce știam la vârsta aia? Deși îmi place treaba asta, parcă nu aș vrea să grăbesc niște etape. Mai are puțin și o să înceapă școala, și am văzut cât de multă presiune se pune pe copiii din ziua de astăzi. Eu aș vrea să-i dezvolt mai mult partea creativă. În plus, este inteligentă emoțional și aș vrea să-i încurajez și darul ăsta. Cred că am plâns zilele trecute. Felul în care Josephine îmi spune: ‘Mami, te iubesc, și mă ia în brațe, mă topește. Când se uită așa frumos la mine, îmi dau lacrimile instantaneu. Mă și întreabă dacă m-am emoționat, iar eu rămân fără cuvinte. Eu oricum plâng destul de des și la suferințele oamenilor din jurul meu, și dacă văd ceva frumos. Am plâns și de ziua mea, când m-am întâlnit cu câțiva prieteni la masă și a venit un grup de colindători, să mă colinde. Am plâns…cu muci, de emoție. Eu sunt mai sensibilă”, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

Foto: Instagram

