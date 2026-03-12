Gina Pistol, gest adorabil pentru Josephine. Cum a reacționat prezentatoarea în fața fiicei sale

Gina Pistol a publicat un videoclip adorabil cu fiica ei, Josephine.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Gina Pistol și fiica ei
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii MasterChef România de la PRO TV, le-a arătat recent urmăritorilor din mediul online un moment amuzant și plin de afecțiune petrecut alături de fiica sa. Josephine, care a împlinit 5 ani pe 9 martie 2026, a reușit să își surprindă mama în timpul unei sesiuni de joacă, iar situația a stârnit imediat și reacția tatălui ei, Smiley.

„Ultimatumul” primit de Gina Pistol de la fiica sa

Vedeta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare împreună cu Josephine. În descrierea clipului, Gina Pistol a povestit și dialogul simpatic pe care l-a avut cu fetița înainte de filmare. Se pare că micuța a găsit o metodă creativă pentru a se asigura că mama ei continuă joaca.

Potrivit spuselor prezentatoarei, Josephine a recurs la un mic „șantaj” emoțional, dar într-un mod extrem de amuzant:

„Josephine mi-a zis că ori ne jucăm toată ziua, ori va spune tuturor că îl iubește mai mult pe tati”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

Reacția lui Smiley la videoclip

Clipul publicat de Gina Pistol a adunat rapid numeroase aprecieri și comentarii din partea fanilor. Totuși, mesajul lăsat de Smiley, soțul ei, a atras imediat atenția și a completat momentul de familie.

Artistul a intervenit în secțiunea de comentarii cu o replică plină de dragoste: „Tati vă iubește pe amândouă la fel de mult”, mesaj care i-a amuzat și i-a încântat pe cei care urmăresc activitatea celor doi în mediul online.

Gina Pistol, emoționată până la lacrimi de fiica ei

Gina Pistol a povestit că Josephine se adaptează treptat situațiilor noi, că este atentă la oamenii din jur și că grădinița a avut un rol important în dezvoltarea ei. Vedeta a subliniat că nu vrea să pună presiune pe copil și că preferă să-i lase libertatea de a învăța în ritmul propriu, concentrându-se mai ales pe latura creativă și pe inteligența emoțională.

În același timp, prezentatoarea a recunoscut că gesturile simple ale fiicei sale o emoționează profund și o fac adesea să plângă de fericire, descriindu-se ca fiind o persoană foarte sensibilă, care se lasă ușor copleșită de momentele frumoase.

„Îi place mult, și-a făcut prieteni la grădiniță. Este un copil care, când interacționează cu locuri noi sau oameni noi, are nevoie de un pic de timp pentru a se adapta, Stă și analizează locul și persoanele ca să se integreze. E puțin timidă, dar după jumătate de oră este alt copil. A învățat foarte multe la grădiniță, dar mie nu-mi place să pun presiune pe ea, aș vrea să învețe la timpul potrivit. Ea deja, la patru ani, știe literele, a învățat să-și scrie numele. Noi ce știam la vârsta aia? Deși îmi place treaba asta, parcă nu aș vrea să grăbesc niște etape. Mai are puțin și o să înceapă școala, și am văzut cât de multă presiune se pune pe copiii din ziua de astăzi. Eu aș vrea să-i dezvolt mai mult partea creativă. În plus, este inteligentă emoțional și aș vrea să-i încurajez și darul ăsta. Cred că am plâns zilele trecute. Felul în care Josephine îmi spune: ‘Mami, te iubesc, și mă ia în brațe, mă topește. Când se uită așa frumos la mine, îmi dau lacrimile instantaneu. Mă și întreabă dacă m-am emoționat, iar eu rămân fără cuvinte. Eu oricum plâng destul de des și la suferințele oamenilor din jurul meu, și dacă văd ceva frumos. Am plâns și de ziua mea, când m-am întâlnit cu câțiva prieteni la masă și a venit un grup de colindători, să mă colinde. Am plâns…cu muci, de emoție. Eu sunt mai sensibilă”, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

Citește și:
Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: „Sunt într-o etapă matură și responsabilă’

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Cât costă un bilet pentru a participa alături de Meghan Markle la un eveniment dedicat femeilor în Australia
People
Cât costă un bilet pentru a participa alături de Meghan Markle la un eveniment dedicat femeilor în Australia
Cum reușește Dana Săvuică să se mențină în formă la 56 de ani: "Așa e ritmul meu"
People
Cum reușește Dana Săvuică să se mențină în formă la 56 de ani: "Așa e ritmul meu"
Jennifer Lopez spune că a trebuit să "accepte ceea ce s-a întâmplat" după divorțul de Ben Affleck: "Nu puteam da vina pe nimeni altcineva"
People
Jennifer Lopez spune că a trebuit să "accepte ceea ce s-a întâmplat" după divorțul de Ben Affleck: "Nu puteam da vina pe nimeni altcineva"
Ioana Grama, declarații rare despre fostul ei soț și creșterea fiicei lor, Ayana: "Suntem niște părinți extrem de implicați"
People
Ioana Grama, declarații rare despre fostul ei soț și creșterea fiicei lor, Ayana: "Suntem niște părinți extrem de implicați"
Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu Sutton Foster au întâmpinat o problemă majoră: "El vrea să respecte acest lucru"
People
Planurile de nuntă ale lui Hugh Jackman cu Sutton Foster au întâmpinat o problemă majoră: "El vrea să respecte acest lucru"
Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o. Cum s-a schimbat viața ei: "Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar..."
People
Paula Seling, confesiuni emoționante despre fetița pe care a adoptat-o. Cum s-a schimbat viața ei: "Credeam că știu ce înseamnă să iubești. Dar..."
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Ipostazele sexy în care Naba Salem de la Survivor s-a filmat recent. Imaginile cu care a atras atenția în mediul online
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
catine.ro
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Ce a purtat Zendaya la Săptămâna Modei de la Paris. Modelul a dat curs zvonurilor legate de căsătoria sa cu Tom Holland
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Mai multe din people
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: "Suntem o familie"
Nicole Kidman, primele declarații despre divorțul de Keith Urban: "Suntem o familie"
People

Nicole Kidman vorbește pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban și despre cum arată viața ei după despărțire.

+ Mai multe
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: "La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar..."
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: "La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar..."
People

Iulia Vântur a vorbit despre comentariile jignitoare pe care le primește în mediul online.

+ Mai multe
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, dezvăluie unul dintre cele mai emoționante momente ale actorului, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia
People

Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, a acordat primul interviu după decesul actorului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC