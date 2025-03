Selena Gomez, apariție glam într-o rochie de 11.000 de dolari la petrecerea logodnicului ei, Benny Blanco

Cântăreața a îmbrăcat o rochie de bal într-o nunață roz aprins pentru a sărbători ziua de naștere a logodnicului ei, Benny Blanco, care a împlinit 37 de ani sâmbătă.

Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o rochie Oscar de la Renta

Prietena și fosta asistentă a Selenei, Theresa Mingus, a postat pe Instagram câteva fotografii de la petrecerea aniversară cu tematică de bal a lui Blanco, în care a surprins ținutele sale și ale Selenei. Vedeta din Only Murders in the Building, în vârstă de 32 de ani, a purtat o spectaculoasă rochie fuchsia Oscar de la Renta, în valoare de nu mai puțin de 10.990 de dolari. Ținuta era completată de un corset elegant și o fustă voluminoasă în stil high-low, cu efect de „balon.”

Gomez și-a accesorizat rochia superbă cu o haină de blană neagră, purtată lejer pe umeri, un colier choker subțire și un machiaj minimalist, evidențiat de un ruj lucios roz.

În fotografii, artista zâmbește și râde alături de dansatoarea Anna Collins și Theresa Mingus. Mingus a purtat un corset negru cu fustă, în timp ce Collins a optat pentru un costum negru, accesorizat cu o cravată albastră și albă.

Între timp, Benny Blanco a ales un look clasic, purtând un smoching negru impecabil. În comentarii, fanii au fost încântați de apariția Selenei, iar unii au observat o legătură surprinzătoare cu emisiunea Real Housewives of Salt Lake City. Vedeta reality-show-ului, Angie Katsanevas, a purtat aceeași rochie la reuniunea sezonului 5, mai devreme în acest an.

„Selly în rochie de bal = prințesă adevărată,” a scris un fan. „Ador rochia și haina ei 🔥,” a adăugat altcineva. „O Barbie în viața reală,” a comentat un alt utilizator.

Pe contul ei de Instagram, Gomez și-a sărbătorit logodnicul cu un carusel de imagini sâmbătă, exprimându-și recunoștința: „Nu sunt sigură ce am făcut să te merit… Dar Doamne, mă bucur că te-ai născut. La mulți ani, iubirea mea ♥️.”

Cuplul continuă să lanseze single-uri de pe viitorul lor album comun, I Said I Love You First, așa că fanii speră să vadă și mai multe momente de stil în doi.

Cei doi s-au logodit

Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit, artista dezvăluind marea veste pe Instagram. Vedeta a făcut o postare pe rețelele de socializare, care a adunat sute de mii de aprecieri.

„Pentru totdeauna începe acum”, a scris vedeta din „Emilia Pérez” în descrierea unei serii de fotografii în care își etalează inelul de logodnă cu diamant.

Într-una dintre imagini, Gomez zâmbește larg în timp ce stă pe o pătură de picnic, admirându-și fericită inelul. În altă fotografie, cei doi sunt îmbrățișați cu tandrețe, Blanco sărutând-o delicat pe cap.

Producătorul muzical a comentat cu umor la postarea ei: „Stai puțin… asta e soția mea.”

Selena Gomez a stârnit primele zvonuri despre logodnă în august, când a postat o fotografie în fața unei oglinzi, acoperindu-și strategic degetul inelar cu două inimi desenate digital.

Blanco, în vârstă de 36 de ani, era prezent și el în imagine, dar întors cu spatele spre cameră.

„Își acoperă degetul!! Sunt…?”, a speculat un fan, în timp ce altul a spus cu convingere: „Cu siguranță e logodită 😭💍.”

