Selena Gomez, apariție neașteptată la un concert în Los Angeles. Cu ce ținută a atras atenția

Selena Gomez a dovedit încă o dată că este sora mai mare ideală, purtând un costum roz de iepuraș pentru a o însoți pe sora ei, Gracie Teefey, în vârstă de 11 ani, la concertul Sabrinei Carpenter din Los Angeles.

Selena Gomez, apariție atipică la un concert în L.A.

Evenimentul a marcat al treilea și ultimul spectacol al Sabrinei din LA, parte a turneului său Short n’ Sweet. Selena, în vârstă de 32 de ani, s-a remarcat în mulțime purtând salopeta roz cu glugă, accesorizată cu ochelari de soare în ton și inele argintii. Își purta părul brun ascuns în glugă și avea în picioare papuci asortați.

Selena a fost însoțită de iubitul său, Benny Blanco, sora Gracie și câțiva dintre prietenii acesteia, pentru o seară memorabilă. Printre alți participanți celebri la concert s-au numărat Katy Perry, Kendall Jenner și Hailey Bieber.

Concertul a venit la doar câteva zile după ce Christina Aguilera a urcat pe scenă alături de Sabrina Carpenter, vineri, într-un alt spectacol din Los Angeles. Cele două artiste au interpretat piesele lui Aguilera, Ain’t No Other Man și What A Girl Wants, oferind publicului o reprezentație memorabilă.

Aguilera, în vârstă de 43 de ani, a impresionat cu o ținută îndrăzneață formată dintr-un corset negru și pantaloni scurți, accesorizată cu cizme argintii până la coapse și bijuterii strălucitoare. Sabrina a optat pentru o ținută neagră elegantă, incluzând pantaloni din dantelă și o capă strălucitoare.

Această colaborare surpriză vine după ce Aguilera a sărbătorit 25 de ani de la lansarea albumului său de debut printr-o serie de proiecte speciale, inclusiv reinterpretări ale pieselor sale celebre, realizate în parteneriat cu alți artiști, precum Sabrina Carpenter și Machine Gun Kelly.

Turneul Short n’ Sweet al Sabrinei Carpenter a început pe 24 septembrie 2024 și se va desfășura până pe 26 martie 2025. Înaintea ultimelor trei spectacole din LA, artista a împărtășit momente de pe parcursul turneului pe Instagram, adresându-se celor 42 de milioane de urmăritori ai săi: „Mâine începem ultimele 3 spectacole din segmentul american. Abia aștept să vă văd pe toți acolo!”

Artista le-a răspuns celor care o critică pentru aspectul fizic

Selena Gomez a participat recent la premiera filmului „Emilia Pérez” din Los Angeles. La eveniment, în vârstă de 32 de ani, a purtat o rochie neagră, strânsă pe corp, și pantofi cu toc în aceeași nuanță. În majoritatea imaginilor, Gomez a pozat cu mâna pe abdomen, ceea ce a determinat mai mulți utilizatori de TikTok să speculeze că ar încerca să-și ascundă corpul.

„Selena a reacționat la aceste critici, lăsând următorul comentariu: „Acest lucru îmi provoacă dezgust. Am SIBO. Se activează’.”, a explicat artista.

Ea se referă la suprapopularea bacteriană în intestinul subțire, o afecțiune care apare atunci când există o creștere anormală a populației bacteriene în intestinul subțire. Conform Clinicii Mayo, această afecțiune poate provoca balonare, dureri abdominale, pierdere în greutate și alte simptome neplăcute.

Cântăreața a subliniat că nu îi pasă că nu are o „siluetă perfectă”, declarând: „Nu am acel corp. Punct. Nu sunt O VICTIMĂ. Sunt doar un om.„

