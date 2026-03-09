Tom Ford FW26: eleganță, seducție și puterea costumului

La Paris Fashion Week, colecția Tom Ford FW26 confirmă felul în care Haider Ackermann reinterpretează ADN-ul casei. Designer-ul păstrează ideea de seducție asociată brand-ului, dar o traduce într-o garderobă mai rafinată, construită în jurul contrastului dintre rigoarea tailoring-ului și libertatea styling-ului.

Prezentarea a debutat într-un spațiu minimalist, dominat de lumină și de o paletă inițială de alb și negru, care a pus în evidență piesele-cheie ale colecției. Costumele impecabil croite rămân elementul central: sacouri double-breasted, pinstripes sau micro-houndstooth, purtate cu cămăși descheiate până aproape de talie și decorate uneori cu corsaje florale. Tailoring-ul este, de altfel, terenul pe care Ackermann se simte cel mai confortabil, reinterpretând constant ideea de costum ca simbol al puterii și al seducției.

Colecția explorează și o zonă mai experimentală. Piese din plastic transparent, precum trenciuri, sacouri sau fuste, creează un joc de transparențe prin care lenjeria din dantelă sau dresurile cu logo devin parte din styling. În același timp, denimul închis la culoare, cu aspect ușor uzat și cute accentuate, introduce o notă mai relaxată în garderobă.

Paleta cromatică rămâne în mare parte neutră, dominată de alb, negru și gri, completate de nuanțe calde de camel și maro. Din loc în loc apar accente cromatice puternice, verde intens, roșu sau violet închis, care dinamizează ansamblul și adaugă contrast unei colecții construite în jurul eleganței minimaliste. Accesoriile, de la mănuși din piele la broșe florale aplicate pe reverele sacourilor sau eșarfe din mătase purtate sub jachete, completează atmosfera sofisticată a colecției.

Într-un moment în care influența lui Tom Ford asupra modei este din nou intens discutată, Ackermann pare conștient de moștenirea pe care o gestionează. Colecția FW26 propune o garderobă puternică și elegantă, care explorează ideea de seducție fără excese. Așa cum sugerează și nota colecției, moda Tom Ford „seduce și atrage privirea. Apropie-te și privește mai atent.”

Citește și: Tendințe modă: Tomboy look

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro