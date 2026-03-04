Prada FW26: Lecția despre cum ne îmbrăcăm, de fapt

La Milano, în Deposito al Fondazione Prada, show-ul FW26 a mizat pe un gest simplu, dar puternic. În loc de 60 de modele pentru 60 de look-uri, au fost alese 15 femei, fiecare revenind pe podium de patru ori, de fiecare dată cu un strat în plus sau în minus. Ideea, explicată de Raf Simons: „Este despre deciziile reale pe care le luăm în fața garderobei. Ce port cu ce? Este posibil? Pot să o fac altfel?”

Pe măsură ce layering-ul era descompus, hainele se transformau. Un palton lung devenea, la următoarea apariție, un pulover cu fermoar, apoi o rochie, apoi o combinație de piese aproape intime. Fiecare ieșire dezvăluia o altă posibilitate, fără a introduce neapărat o piesă nouă, ci reinterpretând-o pe cea existentă.

Multe articole au fost tratate pentru a părea deja purtate: tivuri destrămate, cămăși ușor marcate, jachete cu suprafață cerată care părea să se exfolieze, pantofi cu toc pre-uzat. Imperfecțiunea este asumată și integrată în estetică, într-un moment în care ideea de pre-owned devine tot mai relevantă.

Layering-ul a fost construit și prin contraste: fuste din tulle transparent peste pulovere voluminoase, rochii din satin deschise pentru a lăsa la vedere un top structurat dedesubt, jachete simple cu detalii prețioase ascunse pe interior. „Este despre libertatea de a aduce lucruri împreună într-un mod contemporan pentru noi, fără o poveste strict narativă”, a spus Simons.

Colecția include referințe clare la arhiva casei, vizibile în imprimeuri, materiale și gesturi de styling recognoscibile pentru universul Prada. Accesoriile creează un contrast deliberat: genți din aligator lustruit, modele structurate, cizme înalte decorate. Minimalul și opulența coexistă firesc.

Prada FW26 nu oferă soluții rapide. Propune, în schimb, o atitudine: aceea de a privi garderoba ca pe un spațiu deschis, unde piesele pot fi combinate și reinterpretate constant.

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro