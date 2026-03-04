Prada FW26: Lecția despre cum ne îmbrăcăm, de fapt

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2026, Prada și duo-ul creativ Miuccia Prada & Raf Simons propun o colecție construită în jurul layering-ului și al transformării, pornind de la o întrebare simplă: cum aleg femeile, în mod real, ce poartă?

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Bella Hadid And Models At Prada Fall 2026 Ready-to-Wear Fashion Show During Milan Fashion Week In Milan – 26 Feb 2026
VEZI FOTO
POZA 1 / 20

La Milano, în Deposito al Fondazione Prada, show-ul FW26 a mizat pe un gest simplu, dar puternic. În loc de 60 de modele pentru 60 de look-uri, au fost alese 15 femei, fiecare revenind pe podium de patru ori, de fiecare dată cu un strat în plus sau în minus. Ideea, explicată de Raf Simons: „Este despre deciziile reale pe care le luăm în fața garderobei. Ce port cu ce? Este posibil? Pot să o fac altfel?”

Pe măsură ce layering-ul era descompus, hainele se transformau. Un palton lung devenea, la următoarea apariție, un pulover cu fermoar, apoi o rochie, apoi o combinație de piese aproape intime. Fiecare ieșire dezvăluia o altă posibilitate, fără a introduce neapărat o piesă nouă, ci reinterpretând-o pe cea existentă.

Multe articole au fost tratate pentru a părea deja purtate: tivuri destrămate, cămăși ușor marcate, jachete cu suprafață cerată care părea să se exfolieze, pantofi cu toc pre-uzat. Imperfecțiunea este asumată și integrată în estetică, într-un moment în care ideea de pre-owned devine tot mai relevantă.

Layering-ul a fost construit și prin contraste: fuste din tulle transparent peste pulovere voluminoase, rochii din satin deschise pentru a lăsa la vedere un top structurat dedesubt, jachete simple cu detalii prețioase ascunse pe interior. „Este despre libertatea de a aduce lucruri împreună într-un mod contemporan pentru noi, fără o poveste strict narativă”, a spus Simons.

Colecția include referințe clare la arhiva casei, vizibile în imprimeuri, materiale și gesturi de styling recognoscibile pentru universul Prada. Accesoriile creează un contrast deliberat: genți din aligator lustruit, modele structurate, cizme înalte decorate. Minimalul și opulența coexistă firesc.

Prada FW26 nu oferă soluții rapide. Propune, în schimb, o atitudine: aceea de a privi garderoba ca pe un spațiu deschis, unde piesele pot fi combinate și reinterpretate constant.

Citește și:
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
6 Tendințe esențiale de la London Fashion Week FW26
Fashion
6 Tendințe esențiale de la London Fashion Week FW26
Gucci FW26: Debutul lui Demna și începutul unei noi energii
Fashion
Gucci FW26: Debutul lui Demna și începutul unei noi energii
Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain
Fashion
Erdem, 20 de ani: o conversație între muze, la Tate Britain
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Fashion
Calvin Klein FW26: minimalism cu atitudine
Fendi FW26: Less I, More Us
Fashion
Fendi FW26: Less I, More Us
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Fashion
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Monica Anghel, dialog savuros cu fiul său, la concertul de la Sala Palatului. Ce a putut să spună Aviv pe scenă
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Rețeta de mucenici moldovenești pufoși cărora nimeni nu le poate rezista. Care e ingredientul secret
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate. Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte de a muri
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din fashion
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Vlad Plavicheanu, în culisele Showpony la New York Fashion Week
Fashion

Intră în culisele prezentării Showpony de la New York Fashion Week alături de modelul Vlad Plavicheanu!

+ Mai multe
Editorial fashion: Chaos
Editorial fashion: Chaos
Fashion

Mintea există în haos, în timp ce silueta caută ordine. Hainele disciplinează corpul, capul se opune. Feminitatea, puritatea, iubirea — toate se nasc din aceeași stare a minții: HAOS.”

+ Mai multe
Editorial fashion: Taedium
Editorial fashion: Taedium
Fashion

Plictiseala devine impulsul de a încerca ceva nou. Caruselul emoțional se transformă într-o scânteie pentru inițiative stilate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC