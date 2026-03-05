Top looks de streestyle de la Milano Fashion Week

The Storyalist a fost la Milano Fashion Week la show-urile pentru toamnă-iarnă 2026/2027 unde a surprins fotografii exclusive cu cele mai cool apariții.

  de  Domnica Margescu
The Storyalist a fost la Milano Fashion Week la show-urile pentru toamnă-iarnă 2026/2027 și a reușit să surprindă atmosfera străzii dar și cele mai cool look-uri ale oamenilor de modă care au devenit inspirația noastră zilnică. Află care sunt tendințele de la MFW Street Style!

1. Minimalist

Ei bine, nu este vorba doar despre un stil minimalist ci și de numărul de piese, care este de asemenea minimalist, în această ținută. Ador contrastul între galbenul pal al bluzei și al părului și nuanța pielii protagonistei noastre. Este chic, cool și stylish în același timp.

2. All black

Nu cred ca l-am văzut vreodată pe Bryanboy îmbrăcat în negru dar pot spune că îmi place! Iar cureaua care este atracția ținutei și un element super statement în ținuta sa, mă duce cu gândul la glam- ul anilor 80.

3. Tenișii clasici

Trebuie să recunosc că nu plec niciodată în călătorie fără o pereche de teniși clasici deoarece dau un aer fresh & young oricărei ținute. Aici este exemplul cel mai bun, cu o fustă plisată care poate fi considerată prea retro și o jachetă din piele vintage. Look-ul este exact ce trebuie pentru MFW, relaxat dar fashion!

4. Volane

În 2026 trebuie să găsim o variantă actuală de a purta volanele clasice, extrem de romantice. Iar un blazer masculin sau o jachetă military și o pereche de kitten heels sunt piesele care scot fusta cu volane din „confortul ei”.

5. Ochelarii oversized

O ținută ultra clasică, plictisitoare chiar, poate fi oricând salvată de accesorii care ies în evidență. În acest caz ochelarii de soare albi, super oversized și-au făcut treaba!

6. All red

Când spui all red te gândești la o rochie lungă, de seară, mai mult ca sigur. Însă o variantă de rochie 60', mini și o pereche de saboți este o opțiune uber cool pentru zi, mai ales dacă participi la un eveniment precum MFW!

7. Albul revine

De obicei ținutele albe sunt extrem de plictisitoare. Ca să evităm asta trebuie să alegem piese care să nu fie comune ci să aibă ceva inedit. Toca și volumul paltonului fac ca ținuta domnișoarei din fotografie să fie una spectaculoasă.

8. Franjuri

De câteva sezoane bune, designerii pare că și-au dat „doctoratul” în franjuri și le folosesc în fel și chip. Și sigur că tot ceea ce creează aceștia se reflectă și în moda străzii. Fusta roz pal din franjuri mixată cu o jachetă oversized în aceeași nuanță te duc cu gândul la o poveste de dragoste într-o oază plină de flamingo!

9. Jacheta din piele

Cred că jacheta din piele este cea mai folosită piesă alături de pantalonii din denim. Și totuși, fashion-iștii încă au inspirație și resurse de a le asorta în feluri în care nu le-ai mai văzut. O rochie albă, decupată și extrem de minimalistă este în contrast cu jacheta din piele, însă impreună se completează perfect.

10. Burgundy

„Burgundy is the new black”. Se poate spune asta, într-adevăr. Cert este că am văzut tot mai puțin negru pe străzi în timpul Săptămânilor Modei. Iar acest trenci din piele este spectaculos, mai ales combinat cu pantalonii fluizi din organza.

11. French Style

Chiar dacă este vorba despre Milano Fashion Week, tânărul din imagine este îmbrăcat tipic french, clasic dar cu bun gust și cu o doză funny. O bască și o eșarfă sunt elemente pe care oricare dintre noi ar trebui să le aibă în garedrobă.

Citește și:
Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu

foto: The Storyalist

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
